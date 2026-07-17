15 த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை வாங்க திட்டம் போட்ட திமுக; போலீஸ் விசாரணையில் தகவல்
15 த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை வாங்க திட்டம் போட்ட திமுக; போலீஸ் விசாரணையில் தகவல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:59 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:59 AM
சென்னை: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் வழிகாட்டுதல்படி, 'ஆப்பரேஷன் மேகாலயா' என்ற பெயரில், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 15 பேரை வாங்க திட்டமிட்ட தகவல், போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு எதிராக சதிச்செயலில் ஈடுபடும் நோக்கில், அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்களான ஊத்தங்கரை - இளையராஜா, உசிலம்பட்டி - விஜய் ஆகியோரை விலைக்கு வாங்க முயன்றது தொடர்பாக, 'யூ டியூபர்' திருநாவுக்கரசு உட்பட 12 பேரை, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
அவர்களில், கிருஷ்ணன், சேதுராஜ், ராஜசேகர் ஆகிய மூவரை, இரண்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விசாரணையில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் வழிகாட்டுதல்படி, இந்த கும்பல் செயல்பட்டு வந்தது தெரியவந்தது.
மேலும், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, 'ஆப்பரேஷன் மேகாலயா' என்ற ரகசிய பெயரில், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 15 பேரை, கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து வாங்க முயற்சி செய்ததாக, மூவரும் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.