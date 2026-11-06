காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் 35 பேர் சஸ்பெண்ட்; ராகுல் அதிரடிக்கு கடும் எதிர்ப்பு
காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் 35 பேர் சஸ்பெண்ட்; ராகுல் அதிரடிக்கு கடும் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 06:21 AM
ADDED : நவ 06, 2026 06:21 AM
- நமது நிருபர் -
டில்லியில் நடந்த, 'இண்டி' கூட்டணி பேரணியில் பங்கேற்காத, தமிழக இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் 35 பேர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டதால், ராகுலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளனர்.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராகவும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை கண்டித்தும், டில்லியில் கடந்த 1ம் தேதி, 'இண்டி' கூட்டணி சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது. இதற்காக, நாடு முழுதும் உள்ள, காங்., நிர்வாகிகள் டில்லி வருமாறு, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் உத்தரவிட்டிருந்தார். பேரணியில் பங்கேற்காதவர்களை கண்காணிக்க, 'செயலி' வாயிலாக, வருகை பதிவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
பட்டியல்
பேரணியில், இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் 15,000 பேர் பங்கேற்றதாக, டில்லியில் உள்ள இளைஞர் காங்., தலைமைக்கு, மாநில தலைமைகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், செயலியை பரிசோதித்தபோது, 2,800 பேர் மட்டுமே பங்கேற்றதாக, பதிவாகி இருந்தது.
இதையடுத்து, பேரணிக்கு வராத நிர்வாகிகள் குறித்த விபரங்களை, மாநில வாரியாக பட்டியல் எடுத்து, அவர்களை 'சஸ்பெண்ட்' செய்ய, ராகுல் உத்தரவிட்டார். இதனால், துக்க நிகழ்வு போன்ற தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால், டில்லி செல்ல முடியாதவர்களும் கூட, சஸ்பெண்டாகி உள்ளனர். தமிழகத்தில், இளைஞர் காங்., துணைத் தலைவர்கள் உட்பட மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட தலைவர்கள் என 35 பேர், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அகில இந்திய இளைஞர் காங்., பொதுச்செயலர் முகமது சாஹித் உட்பட ஆறு தேசிய நிர்வாகிகள், மாநில தலைவர் சூர்யபிரகாஷ் ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கை:
டில்லி பேரணியில் தமிழக இளைஞர் காங்., துணை தலைவர்கள் தினேஷ், தீபிகா அப்புக்குட்டி, ஜீனத் ஜாஸ்மின், தமிழரசன், ஜெயமீனா; பொதுச்செயலர் ஆனந்தி, ஜஹாபார் பாட்ஷா மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர், மாவட்டத் தலைவர்கள் என, 35 பேர் பங்கேற்கவில்லை. அவர்கள் மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தப்பித்த 'மாஜி'க்கள்
டில்லி பேரணியில், செல்வபெருந்தகை, தங்கபாலு உள்ளிட்ட காங்., தமிழக முன்னாள் தலைவர்கள் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், 'அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்' என சஸ்பெண்ட்டான நிர்வாகிகள், ராகுலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், 'எங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்த கட்சி மேலிடம், பேரணியை புறக்கணித்த, மூத்த தலைவர்கள் மீதும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 'எங்கள் மீதான சஸ்பெண்டை, ரத்து செய்யாவிட்டால், த.வெ.க., அல்லது பா.ஜ.,வில் இணைந்து விடுவோம்' என, காங்., மேலிட தலைவர்களிடம், கூறியுள்ளனர்.
தமிழக இளைஞர் காங்., நிர்வாகிகள் சிலர் கூறுகையில், 'சஸ்பெண்ட் ஆனவர்களில் சிலர், டில்லி பேரணியில் பங்கேற்காமல், பயணம் மற்றும் தங்கும் செலவுக்கு பணம் வசூலித்ததாக, டில்லி மேலிடத்திற்கு கிடைத்த புகார்களும், நடவடிக்கைக்கு காரணம்' என்றனர்.