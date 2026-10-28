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தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ட்ரோன் தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்

தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ட்ரோன் தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்

UPDATED : அக் 28, 2026 06:18 AM

ADDED : அக் 28, 2026 05:46 AM

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UPDATED : அக் 28, 2026 06:18 AM ADDED : அக் 28, 2026 05:46 AM

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தேனி: தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி தாலுகா, தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில், காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பிய கைதிகளில், மலைக்கரட்டில் பதுங்கிய, 8 கைதிகள், 'ட்ரோன்' தேடுதலில் சிக்கினர். இவர்களுடன் மொத்தம், 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில், 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி மாவட்ட விசாரணை கைதிகள் இங்கு அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். இச்சிறையில், 3வது பிளக்கில் 92 கைதிகள் இருந்தனர். இதில், அக்., 26 இரவு, 10:00 மணிக்கு முத்து இளங்கோவன், 23, என்ற கைதி வலிப்பு வந்தது போல் நாடகமாடினார்.

டி.ஜி.பி., ஆய்வு:


இதையறிந்து வந்த சிறைக்காவலர்கள் மதன்மோகன், ஸ்டாலின் பிரபு, தங்க பாண்டி ஆகியோரை, கைதிகள் லிங்க பிரசாத், 25, ராஜா சிக்கந்தர் 24, உட்பட 23 முதல் 29 வயது வரையிலான, 17 கைதிகள் சேர்ந்து தாக்கி விட்டு தப்பினர். அவர்களை பிடிக்க தனிப்படைகளை அமைத்து, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவிட்டார். நேற்று, ஆண்டிபட்டி அருகே திருமலாபுரம் விலக்கு கரட்டுக்காடு பகுதியில் பதுங்கி இருந்த ராஜா சிக்கந்தர், சிலம்பரசன், ராஜ்குமார், லிங்க பிரசாத், பிரவீன் ஆகிய ஐந்து பேரை தனிப்படையினர் கைது செய்தனர்.

மாற்றுத்திறனாளியான லிங்க பிரசாத் தொலை துாரம் செல்ல முடியாததால் சம்பவம் நடந்து, 13 மணி நேரம் சிறைச்சாலை பகுதியில் சுற்றித் திரிந்துள்ளார். நேற்று மதியம் அவ்வழியாக சென்ற ஆட்டோவில் ஏறி சென்று தப்ப முயன்றார். அப்போது, ரோந்து பணியில் இருந்த தனிப்படை போலீசார் அவரை பிடித்தனர்.

மற்ற கைதிகளை பிடிக்க அருகில் உள்ள பொட்டல் மலைக்கரட்டில், 'ட்ரோன்' மூலம் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. அங்கு பதுங்கியிருந்த முத்து இளங்கோவன், கருப்பசாமி, நிஷாந்த், சபரிநாதன், கார்த்திக்ராஜா, சோலை முகீஸ்வரன், பாண்டி செல்வம், தருண் குமார் ஆகிய 8 பேரை எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம், ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ் குழுவினர் விரைந்து சென்று கைது செய்தனர்.

சிறையில் தப்பிய, 17 கைதிகளில் இதுவரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் தலைமறைவாக உள்ள, மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, ரெஜின், பொன்முத்து செல்வம் ஆகியோரை தனிப்படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் கைதிகள் தப்பியதையடுத்து, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி, எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் ஆய்வு செய்தனர். நேற்று காலை சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் ஆய்வுசெய்தார். தப்பிய கைதிகள் இருந்த வார்டு, தாக்குதல் நடந்த பகுதி, 'சி.சி.டி.வி' காட்சிகளை டி.ஜி.பி., ஆய்வு செய்தார். மதுரை சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி., முருகேசன், கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ண ராஜ், மதுரை டி.ஐ.ஜி., அபினவ் குமார் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

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விரைவில் பிடிபடுவர்:


ஐந்து மணி நேர ஆய்வுக்கு பிறகு, டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் கூறுகையில், ''சிறையில் இருந்து தப்பிய 17 பேரில் தற்போது வரை 13 பேர் பிடிபட்டுள்ளனர். மற்றவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களும் விரைவில் பிடிபடுவர்,'' என்றார்.

இதற்கிடையே, சிறை மெயின் நுழைவு வாயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் காவலர்கள் இல்லாததால், கைதிகள் சாவியை எடுத்து திறந்து தப்பித்தனர். கைதிகள் தப்பி ஓடியதை தொடர்ந்து, தேனி சிறை தலைமை காவலர்கள் மதன் மோகன், கணபதி, 2ம் நிலை காவலர்கள் வேலுச்சாமி, ஸ்டாலின் பிரபு, சஞ்சீவ் காந்தி, தங்கபாண்டி, ரமேஷ், விக்னேஷ், முதல் நிலை காவலர் ஜெயசீலன் ஆகிய 9 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து, டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உத்தரவிட்டார். மேலும், அவர்கள் மீது துறை சார்ந்த விசாரணை நடத்தவும் உத்தரவிட்டார்.

கேள்விக்குறியாகும் சிறை பாதுகாப்பு


ஓய்வுபெற்ற சிறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கடந்த 1990, ஆகஸ்ட் மாதம், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே, மத்திய சிறை இருந்தபோது, அங்கு அடைக்கப்பட்டு இருந்த, சீரியல் கொலைகாரன் ஆட்டோ சங்கர், தன் கூட்டாளிகள், 4 பேருடன் தப்பினான். அதன்பின், 1995ம் ஆண்டு, பிப்ரவரியில், முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் கொலைக்கு காரணமாக இருந்த, விடுதலைப்புலிகள் ஒன்பது பேர், அதே சிறையில் இருந்து தப்பினர். அதே ஆண்டில், ஆக., 14ல், வேலுார் கோட்டை சிறப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டு இருந்த விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்த, 43 பேர், 153 அடி நீளத்திற்கு சுரங்கம் தோண்டி தப்பினர்.
இச்சம்பவங்கள் நடந்து, 30 ஆண்டுகளுக்கு பின், சமீபத்தில் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து சிறார்களும், சிறைகளில் இருந்து கைதிகளும் கூண்டோடு தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. சிறைகளில் உள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து, ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என, சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோட் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இச்சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



தப்பியது எப்படி?


சிறைத்துறை நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை: கடந்த, 2019, ஜன., 10ல் இருந்து தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டியில், அம்மாவட்ட சிறை செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், 200 கைதிகளை தான் அடைக்க முடியும். ஆனால், அக்., 26ல், 320 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டு இருந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, மூன்றாவது பிளாக்கில் உள்ள கைதி ஒருவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டு இருப்பதாக, மற்ற கைதிகள் கூச்சலிட்டதால், இரண்டாம் நிலை காவலர் ஸ்டாலின் பிரபு, கைதியின் உடல்நிலை அறிய உள்ளே சென்றார்.
அப்போது, கைதிகள் அவரை தாக்கி, நிலைகுலையச் செய்து விட்டு, நுழைவு வாயில் காவலர்களை தாக்கி சாவியை பறித்து தப்பினர். இவர்கள் மீது, கண்டமனுார் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பணியில் அலட்சியமாக இருந்த, ஒன்பது சிறை காவலர்கள், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, தேனி சிறையில் சம்பத்தன்று சுழற்சி முறையில் ஏழு காவலருக்கு பதில், 4 பேர் மட்டுமே பணியில் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.



சேலத்திலும் இரு கைதிகள் ஓட்டம்


சேலம், ஆட்டையாம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 15க்கும் மேற்பட்ட வழிப்பறி, அடிதடி, கொலை வழக்குகளில் தொடர்புடைய, 'ஏ' கிரேடு குற்றவாளிகளான ஆண்டிப்பட்டியை சேர்ந்த பிரபு, 33, சந்தோஷ் குமார், 34, முத்தனம்பாளையத்தை சேர்ந்த தேவராஜ், 34, ஆகிய மூவரை, நேற்று ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார் கைது செய்து, ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்தனர்.
ஸ்டேஷன் போலீசார் தேவர் ஜெயந்தி விழா பாதுகாப்பு பணிக்கு சென்ற நிலையில், குறைந்த போலீசார் மட்டுமே பணியில் இருந்தனர். ரவுடிகளிடம் விசாரணை முடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த, மாலை ஜீப்பில் ஏற்றிச்செல்ல முயன்றனர். அப்போது, பிரபு, சந்தோஷ் குமார் ஆகியோர் கழிப்பறை செல்ல வேண்டும் என கூறியதால், ஸ்டேஷன் பின்புறம் உள்ள கழிப்பறைக்கு செல்ல அனுமதித்தனர். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இருவரும், ஸ்டேஷன் சுற்றுச்சுவரை தாண்டி குதித்து தப்பி ஓடினர். உஷாரான போலீசார், தேவராஜை பாதுகாப்பாக வைத்தனர். உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தப்பி ஓடியவர்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பிய நிலையில், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து இரு கைதிகள் தப்பியது, சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.



ஒன்றுக்கும் உதவாத அரசு


அமெரிக்க தொலைக்காட்சி தொடரான, 'பிரேக்கிங் பேட்' காட்சிகளைபோல, தமிழகத்திலும் சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பி ஓடும் சம்பவம் தொடங்கி விட்டது. ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என, நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் லட்சணத்தில்தான், இந்த ஆட்சி இருக்கிறது. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட, 2026ல் இப்படி நடப்பதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. வெளியில் இருக்கும் குற்றவாளிகள், சுதந்திரமாக குற்றங்களைப் புரிகின்றனர். உள்ளே இருக்கும் கைதிகளும் தைரியமாக தப்பிச் செல்கின்றனர். மொத்தத்தில், ஒன்றுக்கும் உதவாத அரசாக, இந்த த.வெ.க., அரசு இருக்கிறது.
- ஸ்டாலின், தி.மு.க., தலைவர்



இதுதான் நிர்வாக லட்சணமா?


தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து, 17 கைதிகள் தப்பி ஓடியிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் ஊழல், அரசுக்கு நீதிமன்ற குட்டுகள் என, ஏற்கனவே சட்டத்துறை சந்தி சிரிக்க, மின்வெட்டு, மின் கொள்முதலில் ஊழல் என, மின்துறை 'பீஸ்' பிடுங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பட்டியலில், தற்போது சிறைத்துறையும் சேர்ந்திருக்கிறது. இந்த மூன்று துறைக்கும் ஒருவர்தான் அமைச்சர் என்பதுதான் ஹைலைட். அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின், நிர்வாக லட்சணத்தை கண்டு, ஊரே கைகொட்டி சிரிக்கிறது.
- பழனிசாமி, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர்



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