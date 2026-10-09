ஜி.எஸ்.டி., சட்டத்தில் கைது அதிகாரம் ரத்து: பொது அபராதம் ரூ,10,000 ஆக குறைப்பு
ஜி.எஸ்.டி., சட்டத்தில் கைது அதிகாரம் ரத்து: பொது அபராதம் ரூ,10,000 ஆக குறைப்பு
ADDED : அக் 09, 2026 05:42 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:42 AM
புதுடில்லி: ஜி.எஸ்.டி., சட்டத்தின் கீழ் தொழிற்துறையினரை கைது செய்ய அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அதிகாரத்தை ரத்து செய்ய, நேற்று நடைபெற்ற ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில், டில்லியில் ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சிலின் 57வது கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. 'ஜி.எஸ்.டி., 2.0'ன் இரண்டாவது கட்டமாக கருதப்படும் இதில், ஜி.எஸ்.டி., விகிதங்களில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. இக்கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான சீர்திருத்தங்கள் வரும் 2027 ஏப்., 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கிய அம்சங்கள்
* ஜி.எஸ்.டி., சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கைது செய்யும் அதிகாரம் நீக்கம்
* வழக்கு தொடர்வதற்கான வரித்தொகை வரம்பு 1 கோடி ரூபாயில் இருந்து 5 கோடி ரூபாயாக உயர்வு
* குறைந்தபட்ச தண்டனை விதி நீக்கம். அபராதம், சிறை தண்டனை (அ) இரண்டும் விதிப்பது நீதிமன்றத்தின் முடிவு
* பொது அபராதம் 25ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 10ஆயிரம் ரூபாயாக குறைப்பு
* 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவான தொகைக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படாது. ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள நோட்டீஸ் களும் திரும்ப பெறப்படும்
* ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதில் தாமதம், தவறுகள் (அ) வரி செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், வழக்கமான சூழ்நிலைகளில் கூடுதல் தண்டனைகளுக்கு பதிலாக, நிலுவை வரி வசூல், வட்டி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அளவிலான அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்படும்.
உள்ளீட்டு வரி வரவு
* ஊழியர்களுக்கான மருத்துவ மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டில் செலுத்தப்படும் ஜி.எஸ்.டி.,க்கு உள்ளீட்டு வரி வரவு பெறலாம்
* தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள், இலவச மாதிரிகள், சட்டப்படி அழிக்க வேண்டிய காலாவதியான பொருட்களுக்கு உள்ளீட்டு வரி வரவு பெறலாம்
* குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகளில், வெளிப்புற கேட்டரிங் சேவைகளுக்கும் உள்ளீட்டு வரவு சலுகை விரிவாக்கம்
* முறையான இன்வாய்ஸ் வைத்திருக்கும், பொருட்களை பெற்றுக்கொண்ட, முழுமையான தொகையை செலுத்திய நுகர்வோர், அவர்களது சப்ளையர் வரி செலுத்தாத நிலையிலும், உள்ளீட்டு வரவை வழங்குவது குறித்து 3 மாதங்களில் அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும்.
பிற சீர்திருத்தங்கள்
* பதிவு செய்யப்படாதவர்களுக்கு மட்டுமே பொருட்களை வழங்கும், 5 கோடி ரூபாய் வரை மொத்த வருவாய் கொண்ட வரி செலுத்துவோருக்கு, காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வரி செலுத்தி, ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் திட்டம் அறிமுகம்
* சிறிய இ - காமர்ஸ் விற்பனையாளர்களுக்கான நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, வேறு மாநிலத்தில் உள்ள இ - காமர்ஸ் நிறுவனத்தின் கிடங்கை முதன்மை தொழில் இடமாக அறிவிப்பதற்கான வசதி
* ஜி.எஸ்.டி., வழக்கு களுக்கான பொதுவான நடைமுறைகள் உருவாக்கப்படும். இதில் நோட்டீஸ், நோட்டீசுக்கு முந்தைய தகவல், மோ சடி குற்றச்சாட்டு, விசாரணை மற்றும் உத்தரவு ஆகியவை அடங்கும்
* ஒரே வகையான சேவைகளை வாங்கி மீண்டும் விற்கும் சேவைகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே ஜி.எஸ்.டி., விதிக்கப்படும். உதாரணமாக, முகவர்கள் வாயிலாக முன்பதிவு செய்யப்படும் ஹோட்டல் சேவைகள், உணவகம் மற்றும் கேட்டரிங் சேவைகள், பயணியர் போக்குவரத்து ஆகியவை இதில் வரும்
* ஜி.எஸ்.டி., விகிதம் தொடர்பான விவகாரங்கள் இனி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் தனிப்பட்ட கூட்டத்தில் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.