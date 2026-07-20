ஓராண்டுக்கு பொறுமையாக இருக்க அதிமுக அதிருப்தி அணி முடிவு
ஓராண்டுக்கு பொறுமையாக இருக்க அதிமுக அதிருப்தி அணி முடிவு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:22 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:22 AM
சென்னை: அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமிக்கு எதிரான அதிருப்தி அணியினர், ஓராண்டுக்கு பொறுமை காக்க முடிவு செய்துள்ளதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அ.தி.மு.க.,வில், பழனி சாமிக்கு எதிராக போர்க் கொடி உயர்த்திய, முன்னாள் அமைச்சர்கள் சண்முகம், வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையிலான அதிருப்தி அணியினர், சில வாரங்களாக அமைதியாக உள்ளனர்.
அதே நேரத்தில், தன் தரப்பை வலுப்படுத்த, மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை, பழனிசாமி சந்தித்து வருகிறார். அதிருப்தி அணியில் இருந்த, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிலர், பழனிசாமி கூட்டத்தில் பங்கேற்றதால், அதிருப்தி அணி பலவீனமடைந்து வருகிறது.
இது தொடர்பாக, அ.தி.மு.க., வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: பழனிசாமிக்கு எதிராக, 25 எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அதிருப்தி அணியில் இருந்தனர். முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உட்பட 6 பேர், த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டனர்.
பழனிசாமியை பலவீனப்படுத்துவதாக நினைத்து, அதிருப்தி அணியை சுக்குநுாறாக்கி விட்டார் முதல்வர் விஜய்.
அதேபோல், பழனிசாமிக்கு எதிரான மேல் நடவடிக்கைக்கு, டில்லி பா.ஜ., தலைவர்களும் ஆதரவு தரவில்லை. இதனால், பலவீனமான அதிருப்தி அணி, அமைதியாகி இருக்கிறது. இந்த அமைதியை, ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கவும் முடிவு செய்துள்ளது.
இடைத்தேர்தல் நடந்தால் பழனிசாமியால் நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியாது என, அதிருப்தி அணியினர் நினைக்கின்றனர். அப்படி ஒரு சூழல் உருவாகும்போது, பழனிசாமி தரப்பு பலவீனமாகும்.
அந்த சமயத்துக்காக, அதிருப்தி அணியினர் காத்திருக்கின்றனர். அதன்படி தான், பழனிசாமி கூட்டத்தில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பங்கேற்கின்றனர். கோவை மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம், வரும் 23ம் தேதி நடக்கிறது.
அதில், தன் ஆதரவாளர்களை பங்கேற்க வேலுமணி கூறியிருக்கிறார். ஆனால், இந்த காத்திருப்புக்கு சி.வி.சண்முகம் சம்மதிக்கவில்லை. எனவே, 24ம் தேதி நடக்கும் விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், தன் ஆதரவாளர்கள் யாரும் பங்கேற்கக் கூடாது என கூறி இருக்கிறார். இவ்வாறு அவ்வட்டாரங்கள் கூறின.