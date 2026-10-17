மக்களின் ஜனநாயக புரட்சியே அ.தி.மு.க.,
மக்களின் ஜனநாயக புரட்சியே அ.தி.மு.க.,
UPDATED : அக் 17, 2026 03:08 AM
ADDED : அக் 17, 2026 02:20 AM
UPDATED : அக் 17, 2026 03:08 AM ADDED : அக் 17, 2026 02:20 AM
- சைதை சா.துரைசாமி -
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அக்டோபர் 17ம் தேதியை, 'மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி நாள்' என்றே குறிப்பிட வேண்டும். ஏனென்றால், இந்தியாவிலேயே லஞ்சம், ஊழல் மற்றும் குடும்ப வாரிசு அரசியலை எதிர்த்து பொதுமக்களால், தொண்டர்களால், ரசிகர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரே அரசியல் இயக்கம் அ.தி.மு.க., மட்டும் தான் என்பதை, இன்றைய தலைமுறை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
கடந்த 1971-க்கு பிறகான கருணாநிதி தலைமையிலான தி.மு.க.,வின் ஊழல் ஆட்சியை, பெருந்தலைவர் காமராஜர் கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது, கட்சியை தன் வசப்படுத்துவதற்கு எம்.ஜி.ஆரை ஓரங்கட்டியதுடன், எம்.ஜி.ஆர். மன்றங்களை மு.க.முத்து மன்றங்களாக கருணாநிதி மாற்றினார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த என்னை போன்ற எம்.ஜி.ஆர்., ரசிகர் மன்றத்தி னர், 1972 அக்டோபர் 1ம் தேதி ஆலோசனைக்கூட்டம் நடத்தினோம். அந்தக் கூட்டத்தில், 'தாய்க்கழகமே முக்கியம்; தனிக்கொடி தேவையில்லை' என்று பேசிய எம்.ஜி.ஆரின் காரை மறித்து, தி.மு.க., ஏற்படுத்திய சூழ்ச்சிகளை அம்பலப்படுத்தினேன். நான் கூறியவை எல்லாம் உண்மையென்று உறுதிப்படுத்திக்கொண்ட எம்.ஜி.ஆர்., அக்டோபர் 8ம் தேதி கணக்கு கேட்டார்.
பதறினேன்
இதையடுத்து, அக்டோபர் 10ம் தேதி தி.மு.க.,விலிருந்து எம்.ஜி.ஆர்., நீக்கப்பட்டார். இந்த செய்தி காட்டுத்தீயாகப் பரவியதும், தமிழகம் முழுக்க எம்.ஜி.ஆருக்காக இரண்டாம் சுதந்திரப்போர் போன்று ஆவேசமாக பொதுமக்கள் போராடினர்; துயரத்தை தாங்க முடியாமல் சிலர் விஷம் குடித்தும், தீக்குளித்தும் தற்கொலை செய்தனர்.
எம்.ஜி.ஆர்., வாழ்க என்று எழுதப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டன.
மக்களே முன்வந்து நடத்திய கடையடைப்பு, உண்ணாவிரதம், ஊர்வலம், ஆர்ப்பாட்டத்தை முறைப்படுத்த, அனகாப்புத்துார் ராமலிங்கம் தலைமையில் அமைதிக்குழு அமைக்கப்பட்டது; ஆனாலும், போராட்டம் முடியவில்லை.
எம்.ஜி.ஆர்., புதிய கட்சி தொடங்க வேண்டும் என்பது தான், போராட்டக்காரர்களின் ஒரே கோரிக்கையாக இருந்தது. அதனால், மக்கள் விருப்பப்படி புதிய கட்சிக்கு தலைமையேற்க எம்.ஜி.ஆர்., சம்மதித்தார்.
அப்போது மக்களை சந்தித்த எம்.ஜி.ஆர்., 'என் மீது அன்பு கொண்ட உடுமலை தோழர் ஒருவர் உயிரை மாய்த்த செய்தி கண்டு பதறினேன், துடித்தேன்.
என்னை கழகத்திலிருந்து நீக்கியதற்காக தீக்குளிப்பு போன்ற உயிர் தியாக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள், முதலில் என்னை தீ வைத்து கொளுத்திவிட்டு, அதன்பிறகு தங்களுக்கு விருப்பமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று, அண்ணாதுரை மீது ஆணையாக கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
எந்தவிதமான தற் கொலை முயற்சியிலும் ஈடுபடாதீர்கள்; அது கோழைத்தனம்' என்று உருக்கமாகப் பேசினார்.
சபதமேற்போம்
மக்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அனகாபுத்துார் ராமலிங்கம் பதிவு செய்த, 'அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்' எம்.ஜி.ஆரின் கட்சியாக அக்டோபர் 17ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. முதல் வாரத்திலேயே, 11 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களான சாதனை நிகழ்ந்தது. அதனால், ஆங்காங்கே கழகத்தினர் மீது பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டன. என் மீதும் 17 பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டன.
அ.தி.மு.க.,வில் எம்.ஜி.ஆர்., தொண்டர்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுத்தார். 'பொதுச்செயலர் முதல், கிளை கழகச் செயலர்கள் வரை தொண்டர்களால் ஓட்டளித்து வெற்றி பெறுபவர்களே பதவிக்கு வர முடியும்' என்ற ஜனநாயக விதியை அறிமுகப்படுத்தினார்.
அந்த விதியின்படி, முதன்முதலாக நடந்த 1980 உட்கட்சித் தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவியது. தொண்டர்களின் ஆதரவு பெற்றவர்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற் றனர். ஆனால், தமிழகத்திலேயே சென்னை சைதாப்பேட்டை தொகுதி செயலர் தேர்தலில், நான் மட்டும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இதற்காக, எம்.ஜி.ஆர்., என்னை நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.
எம்.ஜி.ஆரை கட்சியை விட்டு நீக்கியதற்கு தமிழகமே போர்க்கோலம் பூண்டதும், பலர் உயிர் துறந்ததும், மக்கள் வேண்டுகோளுக்காக அ.தி.மு.க., உருவானதும் வரலாறு காணாத புரட்சி. இன்றும் எம்.ஜி.ஆரை குலதெய்வமாக வணங்கும் மக்கள் இருக்கின்றனர்; வாழையடி வாழையாக அ.தி.மு.க.,வுக்கு ஓட்டளிக்கும் குடும்பங்கள் உள்ளன.
தி.மு.க.,வை அரசியலில் இருந்தே அப்புறப்படுத்த சரியான சூழல் இப்போது அமைந்துள்ளது. பிரிந்து நிற்கும் அ.தி.மு.க.,வினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சரியான கூட்டணி அமைத்து, தீய சக்தி தி.மு.க.,வை வேரோடு அழிக்கும் எம்.ஜி.ஆரின் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற இந்நாளில் சபதமேற்போம்.