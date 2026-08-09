தமிழகத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராத 'ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்' நிறுவனம்: போதிய சேவை வழங்காமல் புறக்கணிப்பு
தமிழகத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராத 'ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்' நிறுவனம்: போதிய சேவை வழங்காமல் புறக்கணிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 03:36 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:36 AM
சென்னை: 'ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்' தனது உள்நாட்டு விமான சேவை விரிவாக்கத்தை அறிவித்துள்ள போதிலும், தமிழகத்துக்கு போதிய சேவைகள் வழங்காமல் புறக்கணித்துள்ளதாக, பயணியர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
'ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்' நிறுவனம், செப்.,1 முதல், மதுரை, கோவை, திருப்பதி, அவுரங்கபாத், ஜாம்நகர், ஜோத்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு, புதிய விமான சேவைகளை அறிவித்துள்ளது.
ஆனாலும், தமிழகத்தின் தேவைகள் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு உள்ளன. சென்னை- - கோவை மற்றும் சென்னை - -திருச்சி இடையே முன்பு இயக்கப்பட்டு, ரத்து செய்யப்பட்ட நேரடி விமானங்கள், மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்ற, நீண்டகால எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றத்தில் முடிந்துள்ளது.
தரம் உயர்த்தப்பட்ட துாத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு, புதிய சேவைகள் வழங்கப்படும் என்ற, தென் மாவட்ட மக்களின் கனவும் நிறைவேறவில்லை.
ஏற்கனவே, சென்னை - -மதுரை இடையே, 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வந்த, 'ஏர் இந்தியா' விமானம் நிறுத்தப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக, அதே நேரத்தில், 'ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்' இயக்கப்பட உள்ளது.
அதேநேரத்தில், பழைய, 'ஏர் இந்தியா' விமானத்தில் இருந்த, 'பிசினஸ் கிளாஸ்' வசதி நீக்கப்பட்டு விட்டது.
இனிமேல் எக்கனாமி மற்றும் பிரீமியம் எக்கனாமி வகுப்புகள் மட்டுமே இருக்கும் என்பதால், சென்னை மற்றும் மதுரைக்கு இடையிலும், பிற வழித்தடங்களிலும் பயணம் செய்யும் வி.ஐ.பி.,கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள், அவசர பணிகளுக்காக விமானத்தில் பிசினஸ் கிளாஸில் பயணிக்க முடியாத, இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என, விமானப் பயணியர் தெரிவித்துள்ளனர்.