அ.ம.மு.க., என் வசமே உள்ளது: மன்னார்குடி எம்.எல்.ஏ., காமராஜ் அதிரடி
அ.ம.மு.க., என் வசமே உள்ளது: மன்னார்குடி எம்.எல்.ஏ., காமராஜ் அதிரடி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:15 AM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:15 AM
சென்னை: ''விரைவில் அ.ம.மு.க., பொதுக் குழுவை கூட்டி, கட்சி என்னிடம் தான் இருக்கிறது என்பதை நிரூபிப்பேன்,'' என, அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மன்னார்குடி எம்.எல்.ஏ., காமராஜ் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., தலைமையிலான கூட்டணியில், தினகரன் தலைமையிலான அ.ம.மு.க., இடம் பெற்றது. 11 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அக்கட்சி, ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி சட்டசபை தொகுதியில், அக்கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட காமராஜ் வெற்றி பெற்றார்.
இங்கேயும் நடக்கும் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அக்கட்சி ஆட்சி அமைக்க, காமராஜ் ஆதரவு தெரிவித்தார்.
அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரனின் அனுமதி பெறாமல், தன்னிச்சையாகவே த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், தன் கட்சி எம்.எல்.ஏ., காமராஜை, த.வெ.க., விலைக்கு வாங்கி விட்டதாக தினகரன் குற்றஞ்சாட்டினார்.
கட்சி தலைமை உத்தரவை மீறி, த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவு அளித்ததால், அவரை எம்.எல்.ஏ., பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என கோரி, அ.ம.மு.க., சார்பில் சபாநாயகர் பிரபாகரிடம் கடிதமும் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில், எம்.எல்.ஏ., காமராஜ், தனியார் 'டிவி'க்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது:
பெரும்பான்மை எம்.எல்.ஏ.,க்கள் யாரிடம் உள்ளனரோ, அவர்களிடம் தான் கட்சி இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தாவுக்கு என்ன நடந்ததோ, அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும்; அதை சபாநாயகரே அறிவிப்பார்.
பொதுக்குழு கூட்டம் விரைவில், அ.ம.மு.க., பொதுக்குழுவை கூட்டி, என்னிடம் தான் கட்சி இருக்கிறது என்பதை நிரூபிப்பேன். தினகரனை நம்பி வந்த 18 எம்.எல்.ஏ.,க்கள், தற்போது தெருவில் நிற்கின்றனர்.
கடைசியாக நடந்த அ.ம.மு.க., பொதுக்குழு கூட்டத்தை, நானும் சிலரும் சேர்ந்து தான் நடத்தினோம். பொதுக்குழு கூட்டம் கூட நடத்த முடியாதவர், கட்சி நடத்த முடியுமா? என்னிடம் தான் கட்சி இருக்கிறது.
இவ்வாறு காமராஜ் கூறியுள்ளார்.
எம்.எல்.ஏ., காமராஜின் பேட்டி, அ.ம.மு.க., பொதுச் செயலர் தினகரனையும், அக்கட்சியினரையும் கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.