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﻿ தமிழக முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆந்திரா அழைப்பு: தமிழகம் தடை

﻿ தமிழக முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆந்திரா அழைப்பு: தமிழகம் தடை

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்க, ஆந்திர அரசின் சார்பில், சென்னை மற்றும் கோவையில், முதலீட்டாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.

இதில் பங்கேற்க வேண்டாம் என, தொழில்துறையினருக்கு, தமிழக அரசு சார்பில் ரகசிய வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து, தொழில்துறையினர் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய விருப்பம் காட்டும் நிறுவனங்களை, தங்கள் மாநிலத்திற்கு இழுக்கும் முயற்சியில், ஆந்திர மாநில அரசு தீவிரம் காட்டுகிறது.

இதற்காக, சொற்ப விலையில் நிலம், மின்சார வரி விலக்கு, பத்திரப்பதிவு விலக்கு, மூலதன மானியம் உள்ளிட்ட சலுகைகளை ஆந்திரா வழங்குகிறது.

இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் உள்ள தொழில் முதலீட்டாளர்களை நேரில் சந்தித்து, தங்கள் மாநிலங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்க, ஆந்திர அரசின் சார்பில் சென்னையில் வரும், 11ம் தேதியும், கோவையில், 12ம் தேதியும் முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.

இதில் பங்கேற்க, தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டாம் என, தமிழக அரசின் அதிகாரிகள் தொடர்பு கொண்டு கூறுகின்றனர்.

ஆந்திர அரசு முதலீடுகளை ஈர்க்க என்னென்ன சலுகை வழங்குகிறதோ, அதே சலுகைகளை தமிழகத்திலும் வழங்கும்பட்சத்தில், தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் எந்த ஒரு நிறுவனத்தையும் ஆந்திராவால் ஈர்க்க முடியாது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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