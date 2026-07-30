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﻿ சென்னையில் ஆக., 16ல் பேரணி நடத்துகிறார் அண்ணாமலை

﻿ சென்னையில் ஆக., 16ல் பேரணி நடத்துகிறார் அண்ணாமலை

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 AM

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சென்னை: சென்னையில், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில், ஆக., 16ம் தேதி, அண்ணாமலை தலைமையில் பேரணி நடக்க உள்ளது.

தமிழக பா.ஜ., முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பை தொடங்கி, பல்வேறு சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார். இந்த மாதம் முழுதும், போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு நடத்தியது.

ஆகஸ்ட் மாதம், சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த அண்ணாமலை திட்டமிட்டுள்ளார். அதன்படி, வரும் ஆக., 1 முதல் தமிழகம் முழுதும், ஏரி, கால்வாய் சுத்தப்படுத்துதல், மரம் நடுதல் போன்ற பணிகள் நடைபெற உள்ளன. ஆக., 2ம் தேதியன்று, தென்மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளை சுத்தப்படுத்தும் பணிகளில் அண்ணாமலை ஈடுபட உள்ளார். கன்னியாகுமரி, உவரி, துாத்துக்குடி, திருச்செந்துார் பகுதிகளுக்கு அண்ணாமலை செல்கிறார்.

'ஆக., 16ம் தேதி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதான சாலையில், அண்ணாமலை தனது அமைப்பினரோடு பேரணி செல்ல உள்ளார்' என, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

செயலி அறிமுகம் இதற்கிடையே, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைக்க, அமைப்பின் பெயரிலேயே, மொபைல் செயலி ஒன்றை அண்ணாமலை நேற்று அறிமுகம் செய்தார்.

இந்த செயலியை, 'பிளே ஸ்டோர்' மற்றும் 'ஆப் ஸ்டோர்' வழியே மொபைலில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இந்த செயலியில், புதிய உறுப்பினர்கள் சேரலாம். பழைய உறுப்பினர்களும், தங்கள் அடையாள எண்ணை குறிப்பிட்டு, பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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