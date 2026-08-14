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அண்ணாமலையின் அரசியல் மவுனத்தால் மீண்டும் பா.ஜ.,வுக்கு திரும்பிய நிர்வாகிகள்

அண்ணாமலையின் அரசியல் மவுனத்தால் மீண்டும் பா.ஜ.,வுக்கு திரும்பிய நிர்வாகிகள்

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:23 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:23 AM

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சென்னை : அண்ணாமலை தலைமையிலான, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பில் இணைந்தவர்கள், மீண்டும் பா.ஜ.,வுக்கு திரும்ப தொடங்கி உள்ளனர்.

தமிழக பா.ஜ., தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, தனது அதிரடி செயல்பாடுகளால், தனக்கென பா.ஜ.,விலும், கட்சிக்கு வெளியிலும், ஆதரவாளர்களை உருவாக்கினார். பா.ஜ.,வில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பால், சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பின், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, 'வீ தி லீடர்ஸ்' எனும் அமைப்பை தொடங்கினார்.

அவர் மீதிருந்த பற்றில், தமிழக பா.ஜ.,வில் இருந்து, ஏராளமான நிர்வாகிகள் வெளியேறி, அவரது அமைப்பில் இணைந்தனர். ஆனால், பா.ஜ.,வில் இருந்தபோது மேற்கொண்ட அதிரடி அரசியலில் இருந்து அண்ணாமலை விலகி, தற்போது அமைதியாக அரசியல் செய்து வருகிறார்.

மேலும், தன்னுடன் வந்தவர்களுக்கு, எந்த பொறுப்பையும் வழங்காமல் உள்ளார். இதனால் அதிருப்தி அடைந்தவர்கள், மீண்டும் பா.ஜ.,வுக்கு திரும்ப தொடங்கி உள்ளனர்.

அந்த வகையில், பா.ஜ.,வில் இருந்து 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பில் இணைந்த, திருநெல்வேலி மாவட்ட பா.ஜ., - ஓ.பி.சி., அணி முன்னாள் செயலர் வெங்கடேஷ், 'புரோட்டாகால்' பிரிவு முன்னாள் மாவட்ட செயலர்கள் பேச்சிமுத்து, கோவிந்தராஜன், முன்னாள் கிளை தலைவர் ராஜி உள்ளிட்டோர், நேற்று திருநெல்வேலியில், தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முன்னிலையில், மீண்டும் பா.ஜ.,வில் இணைந்தனர்.

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