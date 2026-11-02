ரவுடிகள் போல் 'என் மேல் 260 வழக்குகள் உள்ளன' என்பது பெருமையா? : அந்துமணி பதில்கள்
ரவுடிகள் போல் 'என் மேல் 260 வழக்குகள் உள்ளன' என்பது பெருமையா? : அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 AM
முதல்வர் விஜய், சாமானியராக இருந்து தன் உழைப்பால் முன்னேறியவர்; அதனால் இப்படி நல்ல அறிவுரையை வழங்கியுள்ளார். சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்பது, நம் முன்னோர் கூறிய அறிவுரை அல்லவா!
ஜீப்பில் செல்லும்போது, அவர்கள் முகம் மட்டுமே நமக்கு தெரிகிறது. 'பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு; பேஸ்மென்ட் வீக்' எனும், வடிவேல் காமெடி வகையில் கை, கால்கள் உதறுவது நமக்கு தெரியாதல்லவா... மேலும் சிலருக்கு நெஞ்சு வலி வந்து, காரிலேயே உருளுவதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோமே பிரசன்னா!
இந்த மாதிரியான மின்னல் வேக செயல்பாடுகள், மக்கள் அவர் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை மேலும் வளர்க்கும். விஜயின் இத்தகையை நல்ல செயல்பாடுகள் தொடரட்டும்.
உங்கள் வீட்டு விஷயங்களை, கண், காது, மூக்கு வைத்து, நீங்களோ, உங்கள் வீட்டினரோ அக்கம் பக்க வீட்டினருக்குச் சொன்னால், என்ன விளைவு ஏற்படும்... அதுபோலத் தான் இதுவும்!
நிர்வாக பிரச்னைகளை, திட்டங்கள் குறித்த செயல்பாடுகளை, 'இன்டர்னலாக' மேலதிகாரிகளுக்குத் தெரியப்படுத்தினால் போதுஏம... இப்போது, முதல்வரிடம் நேரடியாக மனு கொடுக்கும் வசதியும் உள்ளதே! இப்படிச் செய்தால், அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய நிர்வாகம், சிக்கல் இன்றி நிறைவேறும்!
'நான் எந்த தவறும் செய்யாதவன் என் மீது வழக்குகளே கிடையாது' என்று ஒரு தலைவர் சொல்வது பெருமையா... இல்லை, ரவுடிகள் போல், 'என் மேல் 260 வழக்குகள் உள்ளன' என்பது பெருமையா? சீமான் இப்படி கூறுவது அவர் கட்சியில் உள்ளவர்களையும், தவறான வழிக்கு அழைத்து சென்று விடும்.
நன்றி ரெங்கராஜன்... தொடர்ந்து எழுதுங்கள். உங்கள் கடிதங்களும், கேள்விகளும் என்னை மேலும் ஆர்வத்துடன் பதில் எழுத உத்வேகப்படுத்துகின்றன.