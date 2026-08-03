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﻿ பழனி நில விவகாரத்தில் சட்ட விதிகள் அப்பட்டமாக மீறல்: அதிகாரிகள் விசாரணையில் அம்பலம்

﻿ பழனி நில விவகாரத்தில் சட்ட விதிகள் அப்பட்டமாக மீறல்: அதிகாரிகள் விசாரணையில் அம்பலம்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:45 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:45 AM

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சென்னை: பழனி மடம் நில விவகாரத்தில், அறநிலையங்கள், மடங்கள் மற்றும் ஆஸ்ரமங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்களின் பத்திரங்கள் பதிவு தொடர்பாக, சட்ட விதிகள் இருந்தும், சம்பந்தப்பட்ட சார் பதிவாளர் அதை அப்பட்டமாக மீறியள்ளது, விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலுடன் தொடர்புடைய, மடத்துக்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 1.40 ஏக்கர் நிலம், சமீபத்தில் தனியார் பெயரில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதில், மோசடி நடந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், நீதிமன்றம் தலையிட்டு, அந்த பத்திரத்தை ரத்து செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அதேநேரத்தில், பதிவுத்துறை சார்பில் இரண்டு உயர் நிலை குழுக்களும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

அத்துடன், பழனி போன்று வேறு எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம், கோவில்கள் மடங்கள் மற்றும் ஆஸ்ரமங்கள் தொடர்பான சொத்துக்கள் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்ற தகவல்கள் திரட்டப்படுகின்றன.

அந்த வகையில், திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், இதேபோன்ற ஒரு பத்திரம் பதிவுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட விவகாரம், வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமத்துக்கு சொந்தமாக, திருவாரூர் மாவட்டம் விளக்குடி கிராமத்தில், 87 ஏக்கர் நிலத்தை, முருகானந்தம் என்பவருக்கு, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமத்தின் தற்போதைய, 12வது பீடாதிபதியான ஸ்ரீமத் வராஹமகாதேசிகன், கடந்த மார்ச், 18ம் தேதி எழுதி கொடுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பான பத்திரம், திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த சொத்து தொடர்பான பட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ததில், அந்த சொத்துக்கான பட்டாவில், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரமம்' என்றும், 'அ' பதிவேட்டில், வேதாந்த ராமானுஜ மகாதேசிகர் சன்னதி' என்ற பெயரில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

அதனால், திருத்துறைப்பூண்டி சார் பதிவாளர், அந்த பத்திரத்தை பதிய மறுத்து, அதில் தெரிவித்த குறிப்புரை:

பதிவு சட்டத்தின், '22ஏ' பிரிவில், மத நிறுவனங்கள், அரசு நிலங்கள், வக்பு வாரிய நிலங்கள் தொடர்பான பத்திரங்கள், உரிய அதிகார அமைப்பின் அனுமதியின்றி பதிவுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டால், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, சமய நோக்கத்துக்காக நிறுவப்பட்ட, பராமரிக்கப்படும் அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான சொத்தை விற்பனை செய்யும்பட்சத்தில், அரசின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். அவ்வாறு எந்த ஒப்புதலும் இல்லாததால், இந்த பத்திரம் பதிவு செய்ய மறுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



இதுகுறித்து, பதிவுத்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: திருத்துறைப்பூண்டி சார் பதிவாளர், தனது மறுப்புரையில் குறிப்பிட்டது போன்று, பதிவு சட்டத்தின், 22'ஏ' பிரிவின்படி, பழனியில் சார் பதிவாளர், மடத்து சொத்து பத்திரத்தை பதிவுக்கு ஏற்காமல் மறுத்து இருக்க வேண்டும்.

அத்துடன், பதிவு சட்ட விதிகள் மட்டுமல்லாது, பதிவுத்துறை ஐ.ஜி., ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பிலும், சொத்து பத்திரங்கள் பதிவு தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தையும், பழனி தற்காலிக சார் பதிவாளர் கவனத்தில் கொள்ளாமல் செயல்பட்டது, விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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