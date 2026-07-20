ஆட்சி மாறினாலும் நெல் கொள்முதலில் தொடரும் லஞ்சம்; கோடை சாகுபடியில் மட்டும் ரூ.150 கோடி வசூல் வேட்டை
ஆட்சி மாறினாலும் நெல் கொள்முதலில் தொடரும் லஞ்சம்; கோடை சாகுபடியில் மட்டும் ரூ.150 கோடி வசூல் வேட்டை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:59 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:59 AM
தஞ்சாவூர்: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினாலும், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடு மாறவில்லை. 40 கிலோ நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு, 120 ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்படுகிறது. டெல்டாவில் கோடை சாகுபடியில் மட்டும், 150 கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என, விவசாயிகள் குமுறுகின்றனர்.
தஞ்சை, திருவாரூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில், 'பம்ப் செட்' பாசனம் மூலம் கோடை சாகுபடி நடந்துள்ளது. ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் கோடை சாகுபடி அறுவடை, பெரும்பாலான இடங்களில் நடந்து வருகிறது. கோடை சாகுபடியில், 4 முதல் 5 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் ஆகும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நெல் கொள்முதல் மையங்களில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் மூட்டைக்கு இவ்வளவு என லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டது. த.வெ.க., ஆட்சியில் லஞ்சம், ஊழல் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை என்ற கதையாக, இந்த ஆட்சியிலும், 40 கிலோ நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு, 120 ரூபாய் வரை இழப்பை சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் குமுறுகின்றனர்.
மூட்டைக்கு ரூ.120
டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது: நாங்கள் பாடுபட்டு விளைவித்த நெல்லை விற்க, கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்லும்போது, 40 கிலோ எடை கொண்ட நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு, 40 ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்கின்றனர். தர மறுத்தால், நெல்லில் ஈரப்பதம் அதிகமாக உள்ளது; காய வைத்து எடுத்து வாருங்கள் என, கொள்முதல் செய்யாமல் திருப்பி அனுப்புகின்றனர்.
அந்த நெல்லை திரும்ப காயவைத்து, மூட்டையாக கட்டி கொள்முதல் நிலையத்துக்கு மீண்டும் கொண்டு செல்லும்போது, ஒரு மூட்டைக்கு, 75 ரூபாய் செலவிட வேண்டியதாகிறது. அதனால், கொள்முதல் நிலையங்களில் கேட்கும் 40 ரூபாயை விவசாயிகள் கொடுக்க வேண்டியதாகிறது.
அடுத்து, விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல்லை, பதர்களை கழிக்க துாற்றுகிறோம் என்ற பெயரில், ஒன்றரை கிலோ நெல்லை எடுத்து விடுகின்றனர். இதேபோல, எடை வைக்கும் போது, 40 கிலோ மூட்டைக்கு, 40.600 கிராம் என்ற அளவில் எடை வைக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறை.
ஆனால், 42 கிலோ வரை எடை வைக்கின்றனர். இதிலும், ஒன்றரை கிலோ நெல் இழப்பு ஏற்படுகிறது. ஆக, 40 கிலோ மூட்டைக்கு, 40 ரூபாய் கையூட்டு; துாற்றுகிற வகையில் எடுக்கப்படும் ஒன்றரை கிலோ நெல்லின் விலை, 40 ரூபாய்; எடை போடும் போது கூடுதல் எடையாக ஒன்றரை கிலோ 40 ரூபாய். ஆக மொத்தம், 40 கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டைக்கு, 120 ரூபாயை லஞ்சமாக கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்படுகின்றனர்.
மொத்தம், 5 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யும்போது, 5 லட்சம் × 3,000 = 150 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
எழுத்தர்கள் அச்சம்
அரசின் பல நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில், அடிப்படை வசதிகளான கொட்டகை இல்லாமல் உள்ளது. விவசாயிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை, முறையாக பாதுகாப்பில்லாமல் அடுக்கி வைக்கும் அவலம் தொடர்கிறது.
நெல் மூட்டைகள் திறந்தவெளியில் உரிய பாதுகாப்பில்லாமல் இருப்பதால், சேதமடையும் நெல், எடை குறைவு அடிப்படையில் பட்டியல் எழுத்தர்கள், 'பெனால்டி' தொகை செலுத்த வேண்டிய நிலை காரணமாக, அவர்கள் பணிக்கு வர அச்சப்படுகின்றனர்.
எனவே, கொள்முதல் செய்யப்பட்ட மூட்டைகளை பாதுகாக்க, உரிய கட்டமைப்பு வசதிகளை அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும் அல்லது நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பிடிக்கப்படும் நெல் மூட்டைகளை, 24 மணி நேரத்தில் கிடங்குகளுக்கு அனுப்ப அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு விவசாயிகள் குமுறுகின்றனர்.