5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: ஸ்டாலின் வியூகத்தை முறியடிக்க த.வெ.க., அதிரடி திட்டம்
5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: ஸ்டாலின் வியூகத்தை முறியடிக்க த.வெ.க., அதிரடி திட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 06:12 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழகத்தில், காலியாக உள்ள ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்ள, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷின் கைது, அக்கட்சிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளில், இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து, தி.மு.க., தலைமை அலுவலகத்தில், கடந்த, 24ம் தேதி, ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், தொகுதி வாரியாக தேர்தல் பணி, வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது, திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, விராலிமலை தொகுதிக்கு புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்ட செயலர் கே.கே.செல்லப்பாண்டியன், கரூர் தொகுதிக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்ட செயலர் ஆவுடையப்பன் ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், தி.மு.க., இரண்டாம் இடத்தை கைப்பற்றியது. அடுத்த ஐந்து தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலில், வெற்றி பெறுவதற்காக, தேர்தல் பணிகளை முன்கூட்டியே தொடங்க, ஸ்டாலின் திட்டமிட்டார்.
தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதும், தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதுடன், மாவட்ட செயலர்கள் மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்களின் ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம், தி.மு.க.,வுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன், ஐந்து தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பாளர்கள், கட்சி தலைமைக்கு வேட்பாளர்களையும் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு அன்பில் மகேஷ், கரூர் தொகுதிக்கு அசோக்குமார், விராலிமலை தொகுதிக்கு எம்.எம்.அப்துல்லா, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு ரவீந்திரநாத், பெருந்துறை தொகுதிக்கு முத்துசாமி ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளதாக, தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டது, அக்கட்சிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அடுத்தடுத்து தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான வழக்கில் நடவடிக்கை எடுத்து, அக்கட்சியின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த, த.வெ.க., திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், தகவல் வெளியாகி உள்ளது.