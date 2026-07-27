எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் ரூ.35 கோடி பேரம் வழக்கு: திமுக 'மாஜி' செந்தில் பாலாஜியிடம் கிடுக்கிப்பிடி
எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் ரூ.35 கோடி பேரம் வழக்கு: திமுக 'மாஜி' செந்தில் பாலாஜியிடம் கிடுக்கிப்பிடி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:09 AM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:09 AM
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயன்ற வழக்கில், தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,வும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி, 50, மற்றும் அவரது தம்பி அசோக்குமார், 47, ஆகியோரிடம், சென்னை - திருவல்லிக்கேணி போலீசார், நேற்று இரண்டாவது நாளாக கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தினர்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயன்றதாக, சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த 'யூ டியூபர்' திருநாவுக்கரசு உட்பட 14 பேரை திருவல்லிக்கேணி, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர் விசாரணையில், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயன்றதன் பின்னணியில், செந்தில்பாலாஜியும், அவரது தம்பி அசோக்குமாரும் இருப்பது தெரியவந்தது. இந்நிலையில், இருவருக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முன்ஜாமின் வழங்கியது.
அத்துடன், திருவல்லிக்கேணி போலீஸ் நிலையத்தில், இருவரும் தினமும் விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. அதை ஏற்று இருவரும் நேற்று முன்தினம் திருவல்லிக்கேணி போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜராகினர்.
நேற்று இரண்டாம் நாளாக காலை 10:30 மணியளவில் ஆஜராகினர். அவர்களிடம், ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணை நடந்தது.
குதிரை பேரம் குறித்து, இருவரிடமும் போலீசார் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தி உள்ளனர். 'இந்த வழக்கின் முக்கிய நபராக கருதப்படும் திருநாவுக்கரசுக்கும், உங்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு உள்ளதா' என்ற கேள்விக்கு, 'இல்லை' என இருவரும் பதிலளித்துள்ளனர்.
செந்தில் பாலாஜியின் வலது கரம் என கூறப்படும், 'கரூரைச் சேர்ந்த ரமேஷ், 45, கார்த்திக், 43, ஆகியோர் வாயிலாக, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 15 பேருக்கு தலா 35 கோடி ரூபாய் கொடுக்க முயற்சி செய்தீர்களா' என்ற கேள்விக்கு, 'அதற்கும், எங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை' என கூறியுள்ளனர்.
திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட 14 பேரின் மொபைல் போன்களில் திரட்டப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், இருவரிடமும் விசாரணை நடத்திய போலீசார், வாக்குமூலமாக கணினியில் பதிவு செய்ததுடன், 'வீடியோ'வும் எடுத்து உள்ளனர்.
விசாரணைக்கு ஆஜராகும் முன், செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''முழுமையான விசாரணைக்கு பின், கண்டிப்பாக தகவல் தெரிவிக்கிறேன். தற்போதைய நிலையில் பேசுவது சரியாக இருக்காது,'' என்றார்.