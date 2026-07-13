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காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி இணைப்பு; தனி கவனம் செலுத்துமா தமிழக அரசு?

காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி இணைப்பு; தனி கவனம் செலுத்துமா தமிழக அரசு?

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:02 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:02 AM

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சென்னை: காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி ஆறுகள் இணைப்பில், தமிழக அரசு தனி கவனம் செலுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சிந்து, கங்கை ஆறுகளுக்கு அடுத்து, நாட்டின் மூன்றாவது பெரிய ஆறாக கோதாவரி உள்ளது. மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், திரிம்பகேஸ்வரில் உற்பத்தியாகி, 1,465 கி.மீ., பயணித்து, ஆந்திராவில் ராஜமுந்திரி அடுத்த தவ்லேஸ்வரம் என்ற இடத்தில், வங்க கடலில் கலக்கிறது.

கோதாவரி ஆறு, மஹாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, சத்தீஷ்கர், ஒடிஷா மாநிலங்கள் வழியாக பயணிக்கிறது. இந்த ஆற்றின் வழியாக, ஆண்டுதோறும் 200 டி.எம்.சி.,க்கு மேலான நீர் வீணாக வங்க கடலில் கலந்து வருகிறது.

காவிரி - கோதாவரி இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், இவ்வாறு வீணாகும் நீரை, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மட்டுமின்றி, தமிழகத்திற்கும் திருப்ப முடியும். இதனால், மூன்று மாநிலங்களிலும் சாகுபடி பரப்பு கணிசமாக அதிகரிப்பதுடன், குடிநீர் தேவையையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும்.

காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலுங்கானா, மஹாராஷ்டிரா, சத்தீஷ்கர், ஒடிஷா மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைத்தால், இத்திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்த முன்வரும். எனவே, அதற்கான முயற்சிகளில், தமிழக அரசு தனிக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கோதாவரி பயணிக்கும் மாநில முதல்வர்களுடன், தமிழக அரசு பேச்சு நடத்த வேண்டும்.

இதற்காக, நீர்வளத் துறை அமைச்சர், அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை நியமித்து, அங்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகுமா?


சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் சிலர் கூறியதாவது: இத்திட்டம் வாயிலாக, ஆண்டுதோறும் கோதாவரி ஆற்றில் வீணாகும் நீரில், 40 முதல் 50 டி.எம்.சி.,யை காவிரியில் திருப்பி, தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர முடியும். காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி இணைப்பு திட்டத்திற்கு, 80,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவாகும்; ஆண்டு பராமரிப்பு செலவு தனி.
மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், தென் மாநிலங்கள் தண்ணீர் வசதியில் தன்னிறைவு அடையும். இதுகுறித்து, மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். முதல் முயற்சியாக தமிழக பட்ஜெட்டில், இது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட, முதல்வர் விஜய் முயற்சிக்க வேண்டும்.
காவிரி - கிருஷ்ணா - கோதாவரி இணைப்பு திட்டத்திற்கு, தமிழக பங்களிப்பாக, 10 சதவீத நிதியில் முதல் கட்டமாக குறிப்பிட்ட நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



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