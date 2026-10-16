இந்த செய்தியை 90ஸ் கிட்ஸ் படிக்காதீங்க!
இந்த செய்தியை 90ஸ் கிட்ஸ் படிக்காதீங்க!
UPDATED : அக் 17, 2026 08:12 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:32 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 08:12 AM ADDED : அக் 16, 2026 10:32 PM
திருமணத்துக்கு பெண் கிடைக்காமல் வேதனையில் இருக்கும் 90ஸ் கிட்ஸ் காதுகளில் புகை வர வைக்கும் வகையிலான நிகழ்வு, உ.பி., மாநிலம் அவுரியாவில் நடந்திருக்கிறது.
இங்கு, 30 வயது ரீனாவுக்கும், 75 வயது ராம் சாகருக்கும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. 'என் முடிவு எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. வயது வித்தியாசம் பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. திருமண விழா நடந்தே தீரும்' என்கிறார், மணப்பெண் ரீனா.
ஓராண்டுக்கு முன் சந்தித்த இவர்கள் இருவரும் காதலில் விழுந்தனர் என்கின்றனர், உள்ளூர் மக்கள். திருமண நிச்சயதார்த்த போட்டோ, வீடியோக்கள், வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
நட்புக்கு மரணமில்லை
'மரணத்தால் கூட நட்பை பிரிக்க முடிவதில்லை' என்பதற்கு உதாரணமான நிகழ்வு, வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. பவேஷ் என்பவரின் தந்தை, 2013ம் ஆண்டு இறந்து விட்டார். அவரது தந்தையின் நண்பர் காய்கறிகள், பழங்கள் விற்பனை செய்கிறார். பவேஷ் செல்லும்போதெல்லாம், காய்கறி, பழங்களுக்கு பணம் வாங்க மறுக்கிறார், தந்தையின் நண்பர்.
'நானும் உன் தந்தையும் 30 ஆண்டு கால நண்பர்கள். என் குடும்பத்துக்கு காய்கறி அனுப்புவதற்கு நான் பணம் வாங்குவேனா' என்கிறார், அந்த உயிர் நண்பர். அவர் பேசப்பேச இருவருக்கும் நா தழுதழுக்கிறது; கண்களில் கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு நிற்கிறது. நண்பன் மறைந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலும், அவன் குடும்பத்தாரிடம் பணம் வாங்க மறுக்கும் வியாபாரியை போற்றி புகழ்கின்றனர், வலைதள வாசிகள்.
டிராபிக் ஜாம் பிரச்னை இல்லை; பறந்து செல்கிறார் அமெரிக்கர்
அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜேக்கப் ஹட்ஸ்லர், ஏர் டிராபிக் கன்ட்ரோலர் ஆக வேலை பார்க்கிறார். அலுவலகத்துக்கு காரில் செல்வது அவருக்கு வழக்கமில்லை. தான் வைத்திருக்கும் பாராமோட்டரை தான் பயன்படுத்துகிறார்.
'புரோபெல்லர் பேக்பேக்' உடன் கூடிய பாராமோட்டார், உண்மையில் பாராகிளைடர் போன்றது. அதில் ஏறி நின்று கொண்ட ஜேக்கப், வேகமாக ஓடிச்சென்று விண்ணில் பறக்கிறார். அவரது இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோவுக்கு வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்பு. இதுவரை ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான பேர் பார்வையிட்டுள்ளனர்.
'எரிபொருள் விலை, டிராபிக் ஜாம் நிலவரத்தை பார்த்தால், இதுபோன்ற போக்குவரத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பது சரிதானே' என்கிறார், வலைதளவாசி ஒருவர்.
நவராத்திரி கொண்டாட்டம்; ருமேனிய பெண் நெகிழ்ச்சி
ருமேனியாவை சேர்ந்த மரியா அலெக்சாண்ட்ரா, இந்தியா வந்துள்ளார். மும்பை ஷாப்பிங் மால் ஒன்றில் நடந்த நவராத்திரி விழா நடனத்தை பார்த்து மகிழ்ந்து அவர் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ, வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
'நடனமே ஒரு வழிபாட்டு வடிவமாக கருதப்படுவது தான் என்னை மிகவும் நெகிழ வைத்தது' என்கிறார் மரியா. 'தங்கள் நம்பிக்கையுடன் மிகவும் நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியத்தில் மக்கள் பங்கேற்பதை கண்டது, என் மனதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் இருந்து சென்றபிறகு, இதையெல்லாம் நான் இழக்கப்போகிறேன் என்பது தான் வருத்தம் அளிக்கிறது' என்கிறார், அவர்.
ரேபிடோ டிரைவர் அட்டூழியம்; பெண் பயணி கண்ணீர் புகார்
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில், ரேபிடோவில் பயணித்த பெண் ஷ்ருஷ்டி, தன் மோசமான அனுபவத்தை வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். 'நான் பணம் கொடுத்த பிறகு, வாகனம் ஓட்டிய நபர், சிரித்தபடி என் கையைப்பிடித்துக் கொண்டே இருந்தார்.
'பணம் கொடுத்த பிறகும், என் வீட்டருகே சுற்றிக் கொண்டிருந்தார். என் போன் பழுதாகி விட்டது, உங்க நம்பரை கொடுங்க என்றும் கேட்டார்' என்று அந்த பெண் புகார் தெரிவித்துள்ளார். வாகனம் ஓட்டியவரின் பெயர், சையத் டவுசிப் என்று அந்த பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதைக்கண்ட ரேபிடோ நிர்வாகம், அந்த டிரைவரை வேலையில் இருந்து நீக்கி விட்டதாக தெரிவித்துள்ளது. பெங்களூரு போலீசாரும் விபரங்களை அளிக்கும்படி கோரியுள்ளனர். வலைதளவாசிகள் பலரும், ஷ்ருஷ்டிக்கு ஆதரவாக கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.