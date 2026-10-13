வடமாநில டிவிக்களில் முதல்வர் விஜய் படம்; ரசிகர்களை வளைக்க த.வெ.க., புதிய திட்டம்
வடமாநில டிவிக்களில் முதல்வர் விஜய் படம்; ரசிகர்களை வளைக்க த.வெ.க., புதிய திட்டம்
ADDED : அக் 13, 2026 05:24 AM
ADDED : அக் 13, 2026 05:24 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் நடித்த திரைப்படங்களை, ஹிந்தியில், 'டப்பிங்' செய்து வடமாநில, 'டிவி'க்களில் வெளியிட்டு, ரசிகர்களை வளைக்க, தமிழக வெற்றிக்கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாயிலாக, சட்டசபை தேர்தலின் போது, சமூக வலைதள பிரசாரம் அதிகளவில் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதன் வாயிலாக, பெண்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகளிடம், விஜய்க்கு ஆதரவு பெருகியது. குழந்தைகள் தங்களின் பெற்றோருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து, த.வெ.க.,வின் விசில் சின்னத்தில் ஓட்டளிக்க வைத்தனர்.
இதனால், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்தது. முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றார். அடுத்ததாக முதல்வர் விஜயை, பிரதமராக்க வேண்டும் என, த.வெ.க., தரப்பில், வியூகம் வகுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக, வடமாநிலங்களில், சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாக உள்ள, 500 பேர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அவர்கள் வாயிலாக, முதல்வர் விஜய் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தும் திட்டங்கள், பெரிய அளவில் வடமாநிலங்களில் விளம்பரம் செய்யப்படுகின்றன.
அதேநேரம், தமிழகத்தை போன்று வடமாநில பெண்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகள் மத்தியில், விஜய்க்கு ஆதரவை பெருக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக விஜய் நடித்த திரைப்படங்களை, ஹிந்தியில், 'டப்பிங்' செய்து, வடமாநில, 'டிவி'களில் ஒளிபரப்ப திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. திருப்பாச்சி, மதுர, துப்பாக்கி, கத்தி, சர்க்கார், கோட், ஜனநாயகன் உள்ளிட்ட, 10 திரைப்படங்களை ஹிந்தி மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநில மொழிகளிலும் வெளியிட, முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. இதற்காக படத்தை தயாரித்து, அதன் வெளியீட்டு உரிமை வைத்துள்ள நிறுவனங்களிடம், த.வெ.க., தரப்பில் பேச்சு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.