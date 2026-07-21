தலைமை செயலகத்தில் இடம் மாறுது முதல்வர் விஜயின் அலுவலகம்; ஜோதிடர் ஆலோசனை காரணமா?
தலைமை செயலகத்தில் இடம் மாறுது முதல்வர் விஜயின் அலுவலகம்; ஜோதிடர் ஆலோசனை காரணமா?
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:13 AM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:13 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் அலுவலகத்தை, தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள கோட்டை கட்டடத்தில் இருந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு இடமாற்றுவது தொடர்பான ஆரம்ப கட்ட ஆலோசனை நடந்து வருகிறது.
சென்னை கோட்டை பாரம்பரிய கட்டடத்தில், முதல்வர் விஜய் அலுவலகம், அமைச்சர்கள் அலுவலகம், சட்டசபை அரங்கு, தலைமை செயலர் மற்றும் பல்வேறு துறை செயலர் அலுவலகங்கள், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகம் உள்ளிட்டவை இயங்கி வருகின்றன.
முக்கிய பிரமுகர்கள் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை, 10 மாடி கட்டடத்தில் வேளாண்மை, நெடுஞ்சாலை, பொதுப்பணி, கால்நடை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட, 32 துறை செயலர்கள் அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
வி.சி.க.,வை சேர்ந்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு அலுவலகத்திற்கு, இங்கு முதல் தளத்தில் அறை ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.
முதல்வர் விஜயை சந்திக்க, நாள்தோறும் உயர் அதிகாரிகள், முக்கிய பிரமுகர்கள், தொழிலதிபர்கள், தொழில் நிறுவன பிரதிநிதிகள், வெளிநாட்டு துாதரக அதிகாரிகள் என பலரும் வருகின்றனர். கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்களும் அவ்வப்போது வந்து செல்கின்றனர்.
தற்போதுள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் இடநெருக்கடி ஏற்படுவதால், முதல்வரை சந்திக்க வருபவர்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர். எனவே, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் உள்ள, 10வது தளத்தை முழுமையாக, முதல்வர் அலுவலகமாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
தற்போது அங்கு, கருத்தரங்க கூடம் மற்றும் ஆய்வு கூட்டங்களில் பங்கேற்பவர்களுக்கான உணவருந்தும் கூடம் உள்ளது. அவற்றை வேறு இடத்திற்கு மாற்றவும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
பிறப்பிக்கப்படவில்லை
இடநெருக்கடி என கூறப்பட்டாலும், 'முதல்வர் தற்போது பயன்படுத்தும் அறை வாஸ்துபடி சரியில்லை. தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால், உயரமான கட்டடத்தில் முதல்வர் அலுவலகம் செயல்பட வேண்டும்' என, ஆஸ்தான ஜோதிடர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதன் அடிப்படையில், முதல்வர் அலுவலகத்தை கோட்டை கட்டடத்தில் இருந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை கட்டடத்திற்கு மாற்ற திட்டமிடப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை.