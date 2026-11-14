குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டையில் நேரு படம் இல்லை: திமுக கேள்வி; மவுனம் காக்கும் காங்., கட்சியினர்
குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டையில் நேரு படம் இல்லை: திமுக கேள்வி; மவுனம் காக்கும் காங்., கட்சியினர்
ADDED : நவ 14, 2026 06:18 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:18 AM
சென்னை: 'தமிழக அரசின் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டையில், முன்னாள் பிரதமர் நேரு படம் எங்கே; இதை காங்கிரஸ் கண்டிக்குமா' என, தி.மு.க., கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, தமிழகம் முழுதும் உள்ள அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவ - மாணவியருக்கு, தமிழக அரசு சார்பில், நேற்று 'கேக்' வழங்கப்பட்டது. மேலும், முதல்வர் விஜய் உருவப்படம் அச்சிடப்பட்ட வாழ்த்து அட்டையும், மாணவர் களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இருட்டடிப்பு
முன்னாள் பிரதமர் நேரு பிறந்த நாளான நவ.,14, குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால், தமிழக அரசின் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டையில், முன்னாள் பிரதமர் நேரு புகைப்படம் இடம்பெறவில்லை. த.வெ.க., கூட்டணி அரசுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்து, அக்கட்சியின் சார்பில் இருவர், அமைச்சர்களாக உள்ளனர். ஆனால், 'காங்கிரசை சேர்ந்த நேருவின் படம் இடம்பெறாதது ஏன்' என தி.மு.க., கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி., செந்தில்குமார் அறிக்கையில், 'நேரு பிறந்த தினம் தான் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால், முதல்வர் விஜய் படம் தான் இருக்கிறது. நேருவின் பெயரோ, புகைப்படமோ இல்லை. நேருவை இருட்டடிப்பு செய்த, த.வெ.க.,வை, கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மானமுள்ள தமிழக காங்கிரஸ் கண்டிக்குமா?' என தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காங் கிரஸ் மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் கராத்தே செல்வம் கூறுகையில், ''நேரு படம் கண்டிப்பாக இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். அரசு சார்பில் பேனர் வைத்தாலும், போஸ்டர் ஒட்டினாலும், நேரு படம் இருக்க வேண்டும்,” என்றார்.
எம்.எல்.ஏ., கருத்து
இது தொடர்பாக தமிழக காங்., தலைவர்கள் யாரும் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை. சென்னை அம்பத்துார் தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகனிடம், இது பற்றி கேட்டபோது, “காரணம் தெரியவில்லை. சரியான விளக்கத்தை, கட்சி தலைமையிடம் கேட்டு சொல்கிறேன்,” என பதிலளித்தார்.
சென்னை அண்ணாநகர் தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., ராம்குமாரிடம் கேட்டபோது, “நேரு படமா? அது குறித்து எனக்கு தெரியாது. முதல்வர் வழங்கிய பரிசு தொகுப்பை, குழந்தைகள் ஆர்வமுடன் வாங்கி மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். குழந்தைகளின் சந்தோஷம் மட்டுமே எங்கள் நோக்கம். தேவையில்லாமல் எதிர்க்கட்சியினர் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்,” என தெரிவித்தார்.