விஜய், ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக கோஷ்டிகள்; தமிழக காங்கிரசில் கும்மாங்குத்து
விஜய், ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக கோஷ்டிகள்; தமிழக காங்கிரசில் கும்மாங்குத்து
ADDED : நவ 16, 2026 06:43 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:43 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழக காங்கிரசில் த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவாக ஒரு கோஷ்டியும், தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவாக மற்றொரு கோஷ்டியும் உருவாகியுள்ளதால், அக்கட்சிக்குள் மோதல் வெடித்துள்ளது.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், தி.மு.க., கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிப்பதற்கு, அன்றைய காங்., தமிழக தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிதம்பரம், திருநாவுக்கரசர், கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்டோர் ஆதரவாக இருந்தனர்.
காங்.,கில் விஜய்
தேர்தலுக்கு முன்பே, விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க.,வுடன் கூட்டணி அமைக்க, தற்போதைய காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், முன்னாள் தலைவர்கள் தங்கபாலு, அழகிரி உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தினர்.
எனினும், தி.மு.க., கூட்டணியிலேயே காங்., நீடித்து தேர்தலை சந்தித்தது. தேர்தலில், தி.மு.க., தோல்வி அடைந்ததும், த.வெ.க., கூட்டணிக்கு காங்., தாவியதோடு, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., கூட்டணி அரசில், இரு அமைச்சர் பதவிகளையும் பெற்றது. தற்போது, தமிழக காங்கிரசுக்குள் மீண்டும் கோஷ்டி மோதல் வெடித்துள்ளது.
கடந்த 12ம் தேதி, புதுக்கோட்டையில் நடந்த காங்., பயிற்சி முகாமில், மாணிக்கம் தாகூர் பேசுகையில், 'கடந்த 2009ல், காங்.,கில் இணைய, விஜய் விரும்பினார். அப்போது இருந்த சனியன் பிடித்த தலைவர்கள், அவரை வர விடாமல் தடுத்து விட்டனர்.
'சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைக்க விஜய் விரும்பினார். அதனால் தான், த.வெ.க., அரசுக்கு, முதல் கட்சியாக, காங்., ஆதரவு அளித்தது. காங்கிரஸ் ஆதரவு இல்லாமல், தி.மு.க.,வால் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கவே முடியாது' என்றார்.
அவருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு அளித்த பேட்டியில், 'விஜய்க்கு, இளைஞர் காங்., தலைவர், ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவி வழங்கலாம் என, ராகுலிடம் பரிந்துரைத்தேன். என், மாநில தலைவர் பதவியையும் விட்டுத்தர தயாராக இருந்தேன்,' என்றார்.
விஜயை மையப்படுத்தி, இந்த இருவரின் மோதல் ஒரு பக்கம் நடக்க, மற்றொரு பக்கம், முன்னாள் தலைவரான செல்வப்பெருந்தகை, தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதோடு, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., ஆட்சியை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.
செல்வப்பெருந்தகை, நேற்று முன்தினம் பேட்டியளித்தபோது, ''தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு திருப்தியாக இல்லை. திரைப்படத்தில் சொன்னதை நிஜ வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாது என்பதற்கு, முதல்வர் விஜயின் ஆறு மாத கால ஆட்சியே சாட்சி'' என்றார்.
பதிலடி
இதற்கு, விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள, காங்கிரசை சேர்ந்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதிலடி கொடுத்து உள்ளார்.
சென்னையில் நேற்று பேட்டியளித்த அவர், ''செல்வப்பெருந்தகை யார்; அவர், எந்த கட்சி சார்பில் பேசுகிறார்; இப்போது எந்த கட்சியில் இருக்கிறார்; அடுத்து, எந்த கட்சியில் சேரப்போகிறார்? இதற்கு முதலில் அவர் பதில் சொல்லட்டும்'' என, கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, கள்ளக்குறிச்சி பெண் கலெக்டர் விவகாரத்தில், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷுக்கு ஆதரவாக, மாணிக்கம் தாகூர் கூறிய கருத்துக்கும், செல்வப்பெருந்தகை எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக காங்கிரசில் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையிலான கோஷ்டியோ, தி.மு.க.,வுடன் இணக்கமாக உள்ளது. அவர்கள், 'ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏற்காத த.வெ.க.,வுடன் எப்படி லோக்சபா தேர்தலில் கூட்டணி அமைக்க முடியும்' என, கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையிலான கோஷ்டியோ, 'தி.மு.க., கூட்டணி, முடிந்து போன கதை. காங்., வளர்ச்சியை தி.மு.க., தடுத்தது. த.வெ.க.,வுடன் பயணிப்பதால், காங்கிரசை, தனித்த அரசியல் சக்தியாக வளர்க்க முடியும்' என கூறுகிறது. இதனால், முதல்வர் விஜய்க்கு ஆதரவாக ஒரு கோஷ்டியும், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக மற்றொரு கோஷ்டியும், தமிழக காங்கிரசுக்குள் உருவாகி உள்ளது. எந்த கோஷ்டியின் கை ஓங்கும் என்ற கேள்வி, அக்கட்சியினர் மத்தியில் எழுந்துளளது.