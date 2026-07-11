கரூர் நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களில் 31 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கினார் முதல்வர்
கரூர் நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களில் 31 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கினார் முதல்வர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM
கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த, 31 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு செப்., 27ல், கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடந்த, த.வெ.க., பிரசார கூட்டத்தில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த, 31 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில், பணி நியமன ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. முதல்வர் விஜய், 31 பேருக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார்.
அவர்களுக்கு வருவாய் துறை, ஊரக வளர்ச்சி, போலீஸ், பதிவுத்துறை, டவுன் பஞ்சாயத்து, சமூக நீதித்துறை, பள்ளிக்கல்வித் துறை போன்றவற்றில், கருணை அடிப்படையில், பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், விஜயலட்சுமி, காங்., - எம்.பி., ஜோதிமணி, தலைமை செயலர் சாய்குமார், கலெக்டர் முத்துக்குமரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கண்ணீர்
பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும், பணி நியமன ஆணை வழங்கும் போது, முதல்வர் விஜய் கண்ணீர் விட்டபடி இருந்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், 'அரசு பணி வேண்டாம்' என சொன்ன, ஐந்து குடும்பத்தினரை, முதல்வர் விஜய் அழைத்து பேசினார். எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் தயங்காமல் கேட்கும்படி, அவர்களிடம் தெரிவித்தார்.