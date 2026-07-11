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கரூர் நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களில் 31 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கினார் முதல்வர்

கரூர் நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களில் 31 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கினார் முதல்வர்

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM

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கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த, 31 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு செப்., 27ல், கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடந்த, த.வெ.க., பிரசார கூட்டத்தில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த, 31 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில், பணி நியமன ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. முதல்வர் விஜய், 31 பேருக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார்.

அவர்களுக்கு வருவாய் துறை, ஊரக வளர்ச்சி, போலீஸ், பதிவுத்துறை, டவுன் பஞ்சாயத்து, சமூக நீதித்துறை, பள்ளிக்கல்வித் துறை போன்றவற்றில், கருணை அடிப்படையில், பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், விஜயலட்சுமி, காங்., - எம்.பி., ஜோதிமணி, தலைமை செயலர் சாய்குமார், கலெக்டர் முத்துக்குமரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

கண்ணீர்


பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும், பணி நியமன ஆணை வழங்கும் போது, முதல்வர் விஜய் கண்ணீர் விட்டபடி இருந்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், 'அரசு பணி வேண்டாம்' என சொன்ன, ஐந்து குடும்பத்தினரை, முதல்வர் விஜய் அழைத்து பேசினார். எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் தயங்காமல் கேட்கும்படி, அவர்களிடம் தெரிவித்தார்.

நிருபர்கள் வெளியேற்றம்; அமைச்சர் ஆனந்த் நழுவல்


கரூர் வெண்ணெய்மலையில், தனியாருக்கு சொந்தமான அட்லஸ் கலையரங்கில், த.வெ.க., சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. அதற்காக, நிருபர்களுக்கு நேற்று முன்தினம், பசுபதிபாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார்பில் பாஸ் வழங்கப்பட்டது. நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்த இடத்தில் நிருபர்கள், போட்டாகிராபர்கள் அமர்ந்திருந்தனர். அப்போது, போலீஸ் படையுடன் வந்த கரூர் எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத், நிருபர்கள், போட்டாகிராபர்கள் அனைவரையும் வெளியேற்றும்படி உத்தரவிட்டார். போலீசார், நிருபர்களை கட்டாயமாக வெளியேற்றினர்.
மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்த ஷெட்டுக்கு வெளியே அமைக்கப்பட்டிருந்த மற்றொரு ஷெட்டில் நிருபர்கள், போட்டாகிராபர்கள் அமர்ந்திருந்தனர். ஆனால், வெயில் கொடுமை தாங்காமல், சிலருக்கு தலைசுற்றல் ஏற்பட்டது. அதனால், நிருபர்கள் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்த ஷெட் நிழலில் ஒதுங்கினர். அங்கு வந்த புதுக்கோட்டை எஸ்.பி., ரவீந்திரகுமார் குப்தா, நிருபர்களை ஒருமையில் பேசி, அங்கிருந்து வெளியேற்றினார். அப்போது, நிருபர்களுக்கும், எஸ்.பி.,க்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கரூர் எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத்தையும், நிருபர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு, பாஸ் வழங்கிவிட்டு வெளியேற்றுவது சரியா என, கேள்வி எழுப்பினர். இதனால், எஸ்.பி.,க்கள் ரவீந்திர குமார் குப்தாவும், ஹரிகிரண் பிரசாத்தும், அங்கிருந்து நழுவி சென்றனர். தொடர்ந்து, நிருபர்கள் சத்தமாக குரல் கொடுத்ததால், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், அங்கு வந்து, விபரங்களை கேட்டு விட்டு, அவரும் பதில் கூறாமல் நழுவி சென்றார்.
சிறிது நேரத்தில், மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்த இடத்துக்கு நிருபர்கள் சென்ற வழியை, இரும்பு தகடுகள் கொண்டு, தனியார் பாதுகாவலர்கள் அடைத்தனர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த அமைச்சர் ஆனந்தை முற்றுகையிட்ட நிருபர்கள், 'அனுமதி உண்டா' என, கேள்வி எழுப்பினர். இதனால், அமைச்சர் ஆனந்த் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாமல், வேகமாக ஓட்டம் பிடித்தார்.
சில போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆலோசனையின்படி, போட்டாகிராபர்கள் மட்டும், த.வெ.க.,வினருடன் அமர்ந்து, நிகழ்ச்சியை படம் எடுத்தனர். நிருபர்கள் திறந்த வெளியில், வெயிலில் ஸ்பீக்கர் முன் நின்று, முதல்வர் விஜய் பேச்சை குறிப்பெடுத்தனர்.



பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை


* முதல்வரின் நிகழ்ச்சி நடந்த கலையரங்கத்துக்கு அருகில் உள்ள, பரணி பார்க் பள்ளி, கொங்கு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஜெயராம் மேல்நிலைப்பள்ளி, கொங்கு கலை அறிவியல் கலைக்கல்லுாரி ஆகிய தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நேற்று விடுமுறை விடப்பட்டது.
* மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற த.வெ.க.,வினருக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சார்பில், ஸ்நாக்ஸ் 'பை' வழங்கப்பட்டது. அதில், 250 மில்லி தண்ணீர் பாட்டில், 30 கிராம் மிக்சர், ஒரு பாதுஷா மற்றும் 5 ரூபாய் மதிப்புள்ள பிஸ்கட் பாக்கெட் இருந்தது.
* கரூரில் நடந்த முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு கூட்டத்துக்கு, கியூ.ஆர்., கோடுடன் கூடிய அடையாள அட்டை, த.வெ.க.,வினருக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த கார்டு உள்ளவர்கள் மட்டும், மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்த இடத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.



'பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்காமல் ஓடியது யார்?'


'கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்க்காமல், தனி விமானம் பிடித்து ஓடியது யார் என்பது, கரூர் மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்' என, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அறிக்கை:
கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட, என் உயிரில் கலந்த கரூர் மக்களுக்காக, களத்தில் துணை நின்று காப்பாற்றியது யார்; கரூர் சொந்தங்களுக்காக இரவு, பகல் பாராமல் முன்னின்று உதவியது யார்? செய்தி கிடைத்த உடனேயே கரூருக்கு விரைந்து வந்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, உடனே உயர் சிகிச்சை கிடைக்க அனைத்து தேவையான ஏற்பாடுகளையும் செய்து, அவர்களின் உயிரை காத்து, துயரை துடைத்தவர்கள் அன்றைய முதல்வர் ஸ்டாலினும், துணை முதல்வர் உதயநிதியும் தான்.
மயங்கி விழுந்த அசாதாரண சூழ்நிலையிலும், தண்ணீர் பாட்டிலை வீசி விட்டு, ஆம்புலன்சை வரச் சொல்லி விட்டு, மக்களை காப்பாற்றாமல் தன் பேச்சை தொடர்ந்து பேசியது யார்? திருச்சி விமான நிலையத்தில், பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேர் இறந்துள்ளதாகக் கூறியும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்க்காமல், தனி விமானம் பிடித்து ஓடியது யார் என, கரூர் மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
தி.மு.க., - எம்.பி., கனிமொழி அளித்த பேட்டியில், ''கரூர் சம்பவத்தின் போது மக்களோடு நின்றவர்கள் யார், மக்களுக்கு உதவி செய்பவர்கள் யார், மக்களை சந்திக்காமல் ஓடிப் போனவர்கள் யார் என்பது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்,'' என, தெரிவித்துள்ளார்.



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