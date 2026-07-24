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அரசு பணி ஒப்பந்தங்கள் கேட்டு கூட்டணி கட்சியினர் நெருக்கடி; த.வெ.க., அமைச்சர்கள் பரிதவிப்பு

அரசு பணி ஒப்பந்தங்கள் கேட்டு கூட்டணி கட்சியினர் நெருக்கடி; த.வெ.க., அமைச்சர்கள் பரிதவிப்பு

6

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:17 AM

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சென்னை: அரசு பணி ஒப்பந்தம் கேட்டு, த.வெ.க., அமைச்சர்களுக்கு, கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் கடும் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசில், கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரசில் இருவர், வி.சி.க., மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளில் தலா ஒருவர் அமைச்சர்களாக இருக்கின்றனர்.

ஊழலற்ற நேர்மையான அரசை நடத்தப் போவதாக, முதல்வர் விஜய் கூறி வருகிறார். அமைச்சரவை கூட்டத்திலும், பல்வேறு அறிவுரைகளை அமைச்சர்களுக்கு வழங்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்களை சந்திப்பதற்காக, த.வெ.க.,வினர் மட்டுமின்றி, கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகளும் அதிகளவில் வருகின்றனர். அவர்கள், தங்களின் உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணியிட மாற்றம் கேட்டு, அமைச்சர்களிடம் மனு அளிக்கின்றனர்.

மேலும், அரசு பணிகளுக்கான ஒப்பந்தம் கேட்டும், அமைச்சர்களின் அலுவலகங்களில் குவிகின்றனர். இதுபோல, கூட்டணி கட்சிகளின் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகளும், அமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களின் உதவியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு, பல்வேறு வேலைகளை செய்து தரும்படி கூறி வருகின்றனர்.

கூட்டணி கட்சிகளின் அமைச்சர்களும், த.வெ.க.,அமைச்சர்கள் வாயிலாக காரியம் சாதிக்கும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளனர். இந்த நெருக்கடிகளால், த.வெ.க., அமைச்சர்கள் பரிதவிக்கின்றனர்.



இது குறித்து, த.வெ.க.,வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள், நிர்வாகிகள் மட்டுமின்றி, கூட்டணி கட்சியினரும் பல்வேறு பரிந்துரைகளை, கடிதம் வாயிலாகவும், மொபைல் போன் வாயிலாகவும் அமைச்சர்களிடம் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

த.வெ.க.,வில் இணைந்துள்ள முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், தங்களுக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும் அரசு பணிக்கான ஒப்பந்தங்களை கேட்டு வருகின்றனர். பலர், தங்கள் ஆதரவாளர்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை வாங்கி கொடுத்துள்ளனர்.

இதனால், தகுதியானவர்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. கட்சியின் வெற்றிக்காக உழைத்த த.வெ.க.,வினர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறு அவ்வட்டாரங்கள் கூறின.

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