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நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு நிதி எதிர்பார்க்கும் கோவை; மக்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர் விஜய்?

நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு நிதி எதிர்பார்க்கும் கோவை; மக்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர் விஜய்?

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ADDED : அக் 16, 2026 05:40 AM

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ADDED : அக் 16, 2026 05:40 AM

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கோவை: கோவைக்கு மிக முக்கியமான தேவை என ஏற்கனவே அறிவித்த நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்டங்களுக்கு முதல்வர் விஜய் நிதி ஒதுக்குவாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

* அவிநாசி ரோட்டில் உப்பிலிபாளையம் - கோல்டுவின்ஸ் வரை 10 கி.மீ. ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலம் இருக்கிறது. நீலாம்பூர் வரை மேலும் 5 கி.மீ. நீட்டிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. முதலாண்டு செயல் திட்ட அறிக்கையிலும் சேர்க்கப்பட்டது. நிதி ஒதுக்காததால், அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரவில்லை.

* மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டம் 3 கட்டமாக பிரிக்கப்பட்டது. முதல்கட்டம் முடிந்து விட்டது. 2வது கட்டத்தில் நிலம் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. நிதி ஒதுக்கி, 4 வழிச்சாலை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆணையம் வசம் இத்திட்டம் சென்றதால் முடங்கி இருக்கிறது. நிதி ஒதுக்கி செயல்படுத்த வேண்டும்.

* கிழக்கு புறவழிச்சாலையும் அவசியம். புறநகரில் ரிங் ரோடு உருவானால், நகருக்குள் போக்குவரத்து நெருக்கடி மறையும். திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட்டுள்ளது. அதை வலியுறுத்தி, அமல்படுத்த வேண்டும்.

* அவிநாசி ரோட்டில் பாதசாரிகள் கடக்க 5 இடங்களில் கட்ட வேண்டிய சுரங்க நடைபாதை திட்டம் மெட்ரோவை காரணம் காட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. மெட்ரோ திட்டம் வர காத்திருக்காமல் லிப்ட், எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் நடை மேம்பாலங்கள் அமைக்க வேண்டும்.

* லாலி ரோடு சந்திப்பில் ஏற்படும் நெருக்கடியை தவிர்க்கவும், மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டுக்கு இணைப்பு சாலை ஏற்படுத்தவும் மேம்பாலம் திட்டமிடப்பட்டது. இரு திராவிட ஆட்சிகளிலும் முயற்சி எடுத்தும், ஆய்வை தாண்டவில்லை. லாலி ரோடு சந்திப்பில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும்.

* நீலாம்பூர் - மதுக்கரை சாலையை 6 வழியாக விஸ்தரிக்கும் திட்டத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் செய்ய வேண்டும். அடிக்கடி விபத்து நடந்து உயிர் பலி ஏற்படுவதால், மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து, நிதி பெற்று, செயல்படுத்த வேண்டும்.

* பழைய உப்பிலிபாளையம் ரவுண்டானாவை அகலப்படுத்த வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்ட அறிக்கை தயாரித்தது. இந்த ரோடு, ஆணையம் வசம் சென்று விட்டது. இனி, ஆணையமே இப்பணியை செய்ய வேண்டும். இதையும் மத்திய அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

* ரேஸ்கோர்ஸில் கட்டிய நீதிபதிகள் குடியிருப்புகள் ஒப்படைக்கப்படாததால் பயனற்று இருக்கின்றன. கூடுதலாக தளங்கள் தேவையா என முடிவெத்து திறந்து வைக்க வேண்டும்.

* மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு, திருத்திய திட்ட அறிக்கை தயாரித்து மத்திய அரசிடம் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். சிறப்பு அதிகாரி நியமித்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.

* காந்திபுரம் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்டை புதுப்பிக்க, நிதி கேட்டு, அரசுக்கு அனுப்பிய கருத்துரு கிடப்பில் உள்ளது. ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட்டை நகருக்கு வெளியே மாற்ற வேண்டும். வெள்ளலுாரில் ஒருங்கிணைந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டும் திட்டம் முடங்கியிருக்கிறது; செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் தெற்குப்பகுதி வளர்ச்சி அடையும்.

* ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு மீதமுள்ள நிலங்களை கையகப்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். எல்லை பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.

* கோடை காலத்தில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தவிர்க்க, போர்க்கால அடிப்படையில் பில்லுார் அணையை துார்வார வேண்டும். சிறுவாணி அணையில் முழு கொள்ளளவு தண்ணீர் தேக்க, கேரள நீர்ப்பாசனத்துறையிடம் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். நீர்க்கசிவை தடுக்க நிதி ஒதுக்கி, அப்பணியை விரைந்து செய்ய வேண்டும்.

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