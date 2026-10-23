பிரான்ஸ் கலவரத்துக்கும் டில்லி போராட்டத்துக்கும் தொடர்பு: காங்., மீது பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
பிரான்ஸ் கலவரத்துக்கும் டில்லி போராட்டத்துக்கும் தொடர்பு: காங்., மீது பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 23, 2026 05:35 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:35 AM
- சிறப்பு நிருபர் -
'காங்கிரஸ் எம்.பி.,யும் லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் கைகோர்த்து நம் நாட்டில் ஜனநாயக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்து வருகிறார். அவர் ஒரு துரோகி' என, பா.ஜ., பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. பிரான்சில் நடந்த கலவரங்களுக்கும், நம் நாட்டில் நடந்து வரும் போராட்டங்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியை சுட்டிக்காட்டி பா.ஜ., இவ்வாறு விமர்சித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் நடந்து வரும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி விவகாரத்தில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த காங்கிரஸ் மற்றும் 'இண்டி' கூட்டணி தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
மேலும், 13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் முறைகேடான முறையில் நீக்கப்பட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. கரப்பான்பூச்சி கட்சியும் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் பதவி விலகும் வரை போராட்டத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை என அறிவித்துள்ளது. இதனால், நாடு முழுதும் தினசரி ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.
அதே போல், ஐரோப்பிய நாடான பிரான்சிலும், மாணவர்கள் நலன் என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்ட போராட்டம் கலவரமாக மாறி, ஆட்சி மாற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா, பிரான்ஸ் என இரு நாடுகளிலும் நடக்கும் இந்த போராட்டங்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக, அமெரிக்காவை சேர்ந்த, 'பாக்ஸ் நியூஸ்' என்ற தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், ஊடகங்களில் வெளியான இந்த செய்தியை சுட்டிக்காட்டி, பா.ஜ., செய்தி தொடர்பாளர் கவுரவ் பாத்தியா நேற்று கூறியதாவது: 'பாக்ஸ் நியூஸ்' தொலைக்காட்சி மேற்கொண்ட ஆய்வில், கம்யூனிச அமைப்புகள் மற்றும் தீவிரவாத குழுக்கள் இணைந்து 9 நாடுகளில் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளை கவிழ்க்க சதி திட்டம் தீட்டி வருவது தெரியவந்துள்ளது. ஒன்பது நாடுகளில் ஆட்சியை கவிழ்க்க சிவப்பு - பச்சை கூட்டணி என்ற பெயரில் சதி நடந்து வருவதாக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதில் சிவப்பு கம்யூனிஸ குழுக்களையும், பச்சை தீவிரவாத குழுக்களையும் குறிக்கிறது.
அன்னிய சக்திகளுடன் சேர்ந்து, ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பா.ஜ., அரசை கவிழ்க்க நம் நாட்டில் உள்ளவர்கள் எப்படியெல்லாம் திட்டமிட்டு வருகின்றனர் என்பது ஊடகங்களில் தெளிவாக வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த செய்தி அறிக்கையை உற்று கவனித்தால், உலகம் முழுதும் 101 அமைப்புகள் உருவாகி இருப்பது தெரிகிறது. அந்த 101 அமைப்புகள் தான் ஆட்சி கவிழ்ப்பு, கலவரம் போன்ற சதித் திட்டங்களில் ஈடுபடுகின்றன.
அதில், 'புரோகிரசிவ் இன்டர்நேஷனல்' என்ற சர்வதேச கம்யூனிச அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில், டில்லி வந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் சோனியா, ராகுலை சந்தித்துள்ளனர். அதற்கான புகைப்படமும் இருக்கிறது. வெளிநாட்டில் உள்ள ஜனநாயக விரோத சக்திகளின் கைப்பாவையாக காங்கிரஸ் கட்சியும், அக்கட்சியின் எம்.பி.,யும் லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுலும் மாறி இருக்கின்றனர் என்பது நிரூபணம் ஆகிவிட்டது.
எனவே, தேச விரோத செயலில் ஈடுபடும் ராகுலை துரோகி என அழைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியில் இருப்பவர் பொறுப்பில்லாமல் நடந்து கொள்வது நம் நாட்டின் துரதிருஷ்டம்.
காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், வெளிநாட்டு ஜனநாயக விரோத அமைப்புகளுக்கும் இடையே என்ன மாதிரியான தகவல்கள் பரிமாறப்பட்டன என தெரியவில்லை. தற்போது நம் நாட்டில் போராட்டம் நடந்து வரும் சூழலில், ராகுல் வியட்நாம் சென்று இருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றன.
வரும் நவ., 1ல் எப்படி போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்ற விபரத்தை ஜனநாயக விரோத அமைப்புகளிடம் இருந்து பெறுவதற்காக அவர் வியட்நாம் சென்று இருக்கலாம் என தோன்றுகிறது. எனினும், நம் நாட்டில் அவர்களது சதி முறியடிக்கப்படும். தேசவிரோத சக்திகள் அழிக்கப்படும். ஏனெனில் நம் நாட்டிற்கு வலுவான பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் உள்ளனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே பா.ஜ.,வின் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை காங்கிரஸ் மறுத்துள்ளது. இது குறித்து காங்கிரஸ் தரப்பில் கூறியதாவது: வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு, தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக மக்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கும் கோபம் ஆகியவற்றை திசை திருப்பவே பா.ஜ., இது போன்ற பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைக்கிறது. ஜனநாயக முறையில் அமைதியாக நடக்கும் போராட்டங்களை வெளிநாட்டு சக்திகளுடன் முடிச்சு போடுவது, பா.ஜ.,வுக்கு வழக்கமானது தான். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.