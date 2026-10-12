ராகுல் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஹிந்தி: காங்கிரசுக்கு தி.மு.க., கண்டனம்
ராகுல் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஹிந்தி: காங்கிரசுக்கு தி.மு.க., கண்டனம்
ADDED : அக் 12, 2026 05:11 AM
ADDED : அக் 12, 2026 05:11 AM
-நமது நிருபர்-
சென்னையில் நேற்று முன்தினம், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் பங்கேற்ற, மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு, 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' என ஹிந்தி மொழியில் விளம்பரப்படுத்தியதற்கு, தி.மு.க., கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை தீவுத்திடலில், நேற்று முன்தினம் தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில், மாணவர்களுடன் ராகுல் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், ராகுல் பங்கேற்று, மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, தமிழில் பெயர் வைக்காமல், ஹிந்தியில் 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' என பெயரிடப்பட்டு இருந்தது. இதை தி.மு.க., வினர் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
'தமிழகத்திற்கு வரும்போதெல்லாம், தமிழ் மொழியின் முக்கியத்துவத்தை பேசும் ராகுல், தன் சொந்த கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சிக்கு ஹிந்தி பெயரை மட்டுமே முன்னிறுத்துவது இரட்டை நிலைப்பாடு' என, சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
தி.மு.க., செய்தி தொடர்பாளரான, வழக்கறிஞர் சரவணன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், 'மாணவர்களிடையே ராகுல் பேசுகையில், 'பிரதமர் மோடி, தமிழ் மொழி மற்றும் கலாசாரத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறார்' என விமர்சித்தார். மேலும், அது தொடர்பாக ஒரு வீடியோவை ஒளிபரப்பி, 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' என, ஹிந்தியில் பெயர் சூட்டியுள்ளார். ஹிந்தியில் பெயர் சூட்டிக்கொண்டு, தமிழ் பற்றி ராகுல் பேசுவது முரண்' என தெரிவித்துள்ளார்.