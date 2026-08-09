முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம்: டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்கள் தவியாய் தவிப்பு
முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம்: டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்கள் தவியாய் தவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 04:18 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:18 AM
சென்னை: தமிழக நெடுஞ்சாலை துறையில், முக்கிய சாலைகள் மற்றும் பாலம் பணிகளை மேற்கொள்ள, 'டெண்டர்' எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நெருக்கடி தருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
தமிழகத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கீழ், 68 இடங்களில், கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு கோட்ட அலுவலகங்கள் உள்ளன. கடந்த ஆட்சியில், 25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு சாலை திட்ட பணிகள் நடந்து வந்தன.
அதில், 80 சதவீத பணிகள் தற்போது முடிக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் நடந்து வருகின்றன.
இருப்பினும், கடந்த ஆட்சியில் டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுவதாகவும், அரசு தரப்பில் பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, ஒப்பந்ததாரர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
முந்தைய ஆட்சியில் ஒப்பந்தங்கள் எடுத்து, சாலை பராமரிப்பு, விரிவாக்கம், மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
முன்பெல்லாம் பணிகள் முடிக்க முடிக்க, 15 முதல், 30 நாட்களுக்குள் பணம் விடுவிக்கப்படும்.
தற்போது அந்த நிலை இல்லை. சாலை, மேம்பால பணிகளை முடித்து, உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த போதிலும், அதற்கான பணம் விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இதனால், நாங்கள் அடுத்தடுத்து பணிகளை மேற்கொள்வதிலும், புதிய பணிகளை எடுப்பதிலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
தமிழக அரசு வெளிப்படையாக இருப்பதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில், கடந்த ஆட்சியில், 'டெண்டர்' எடுத்ததை காரணம் காட்டி, திட்டத்துக்கான பணத்தை விடுவிப்பதில் தாமதிக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.