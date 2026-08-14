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தினமலர் ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் கண்காட்சி துவங்கியது; கோவை கொடிசியாவில் இனி 4 நாட்கள் அமர்க்களம்

தினமலர் ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் கண்காட்சி துவங்கியது; கோவை கொடிசியாவில் இனி 4 நாட்கள் அமர்க்களம்

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UPDATED : ஆக 14, 2026 11:21 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 06:11 AM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 11:21 AM ADDED : ஆக 14, 2026 06:11 AM

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கோவை: 'தினமலர்' நாளிதழ் மற்றும் சத்யா நிறுவனம் சார்பில் 'ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ்' எனும் மாபெரும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி, கோவை 'கொடிசியா' தொழிற்காட்சி வளாகத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) துவங்கியது.

'தினமலர்' நாளிதழ் சார்பில், பொது மக்களின் ஷாப்பிங் தேவைகளையும், எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஆண்டுதோறும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது. இந்தாண்டு சத்யா நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ-2026' நடத்தப்படுகிறது.

கோவை அவிநாசி ரோடு, கொடிசியா தொழிற்காட்சி வளாகத்தில் உள்ள ஏ, பி, சி ஹால்களில் இன்று முதல் வரும் 17ம் தேதி வரை கண்காட்சி நடக்கிறது. காலை 10:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை நடக்கும் நான்கு நாள் கண்காட்சியில், 300க்கும் அதிகமான ஸ்டால்கள் இடம்பெறுகின்றன.

இன்று (ஆகஸ்ட் 14) காலை கலெக்டர் பவன் குமார் ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தார். இவற்றில் வீடுகளுக்கு தேவையான அனைத்து தேவைகளையும் ஒரே கூரையின்கீழ் பூர்த்தி செய்ய முடியும். பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப குறைந்த விலையில் எல்.இ.டி., - எல்.சி.டி., ஸ்மார்ட் 'டிவி', வாஷிங் மெஷின், பிரிட்ஜ், கம்ப்யூட்டர் சாதனங்கள், கட்டில், மெத்தை, நவீன ரக சோபாக்கள், டைனிங் டேபிள், கண்ணாடி ரகங்கள் என பலவித பர்னிச்சர் வகைகள் கிடைக்கின்றன.

படுக்கை அறை, சமையல் அறை, ஹால் உட்பட வீட்டை அலங்கரிக்கும் அம்சங்கள் இடம்பெறுகின்றன. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களும், நவீன 'சேப்டி லாக்கர்', 'சிசிடிவி' கேமராக்கள் போன்ற மின்னணு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் வீடுகளுக்கு மட்டுமின்றி அலுவலகங்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன. வீடு கட்டும் திட்டம் உள்ளவர்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள், கட்டுமான நிறுவனங்கள் வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

நவீன கட்டுமான முறைகள், நவீன கட்டுமான பொருட்கள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்படுகின்றன. கார், பைக் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களை முன்பதிவு செய்யும் வசதி, வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்களின் கடன் வசதியும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும்.

புட்கோர்ட்; கிட்ஸ் ஜோன்!

பொருட்கள் வாங்கி களைப்புடன் வருபவர்கள் விதவிதமான பிரியாணி, பரோட்டா, சாப்பாடு, ஆந்திரா போன்ற வெளிமாநில காரசார உணவு வகைகள், ஐஸ்கிரீம், கூல்டிரிங்ஸ் என, ருசியான உணவுகளை சுவைக்க தனி 'புட்கோர்ட்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளை குதுாகலப்படுத்தவும், பெரியவர்களுக்கு பொழுது போக்கவும் கண்காட்சியின் ஒருபகுதியாக 'பலுான் பப்', 'புல் ரைடு', குட்டீஸ் ரயில், வாட்டர் ரோலர் போன்ற புதுமையான விளையாட்டுகளும் 'கிட்ஸ் ஜோன்' பகுதியில் இடம்பெறுகின்றன.

பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இல்லாமல் 'ஷாப்பிங்' வந்து செல்வதற்கு விசாலமான 'பார்க்கிங்' வசதி உண்டு. பொருட்களை வாங்குபவர்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகள், சிறப்பு பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.

குடும்பத்துடன் வந்து ஷாப்பிங் செய்வதற்கு இது நல்ல வாய்ப்பு; மிஸ் பண்ணாதீங்க!

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