காங்கிரசில் பதவி தராததால் ஏமாற்றம்: கட்சி தாவும் சிதம்பரம் ஆதரவாளர்கள்
காங்கிரசில் பதவி தராததால் ஏமாற்றம்: கட்சி தாவும் சிதம்பரம் ஆதரவாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:51 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:51 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழக காங்கிரசில் கட்சி பதவி, தேர்தலில் போட்டியிட 'சீட்' என எதிர்பார்த்து, ஏமாற்றம் அடைந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிதம்பரத்தின் ஆதரவாளர்கள், த.வெ.க.,வுக்கு ஓட்டம் பிடித்து வருகின்றனர்.
தமிழக காங்கிரசில் சிதம்பரம், அவரது மகன் கார்த்தி இருவருக்கும் தமிழகம் முழுதும் ஆதரவாளர்கள் இருக்கின்றனர். மறைந்த முன்னாள் தலைவர் இளங்கோவனின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தவர்களும், இவர்கள் கோஷ்டியில் உள்ளனர். சட்டசபை தேர்தலில், தன் ஆதரவாளர்களுக்கு 'சீட்' வாங்கி தர, டில்லி மேலிடத்தில் சிதம்பரம் முயற்சி செய்தும் கிடைக்கவில்லை.
இதனால், சிதம்பரத்திற்கு நெருக்கமாக இருந்த மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள், அவரிடம் இருந்து விலகி வருகின்றனர்.
அவருடன் மிக நெருக்கமாக இருந்த, தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் பொதுச்செயலர் சுந்தர்ராஜன் தலைமையில், 10,000 பேர், வரும் 19ம் தேதி, த.வெ.க.,வில் இணைகின்றனர்.
தமிழக காங்., தலைவராக செல்வப்பெருந்தகை இருந்தபோது, சிதம்பரம் ஆதரவாளர்களுக்கு கட்சி பதவி வழங்கப்படவில்லை; தேர்தலிலும் சீட் கிடைக்கவில்லை.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த சிதம்பரம் கோஷ்டியை சேர்ந்த, மாநில நிர்வாகி அருள் பெத்தையா, இளைஞர் காங்., முன்னாள் தலைவர் விஜய இளஞ்செழியன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவு துணை தலைவர் ரவிராஜ் உள்ளிட்டோர், இப்போதைய தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கோஷ்டிக்கு தாவி விட்டனர்.
'மாநில அளவில் அல்லது தேசிய அளவில் சிதம்பரம் முக்கிய பதவியை பெற்றால் தான், அவருடன் இருக்கும் ஒரு சில ஆதரவாளர்களையாவது சிதம்பரத்தால் தக்க வைக்க முடியும்' என, அவரது கோஷ்டியினர் கூறுகின்றனர்.