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﻿ கொளத்துாரில் நடந்தது முறையான தேர்தல் அல்ல: தி.மு.க., குற்றச்சாட்டு

﻿ கொளத்துாரில் நடந்தது முறையான தேர்தல் அல்ல: தி.மு.க., குற்றச்சாட்டு

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ADDED : ஆக 02, 2026 04:00 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 04:00 AM

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சென்னை: சென்னை - கொளத்துார் தொகுதி ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்தில், 'சீல்' இல்லை என்றும், முகவரி அட்டை புதிதாக இருப்பதாகவும், தி.மு.க., - எம்.பி., -- என்.ஆர்.இளங்கோ புகார் தெரிவித்தார்.

தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு தோற்ற, கொளத்துார் தொகுதி ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை சரிபார்க்கும் பணி நடந்து வருகிறது. அதை பார்வையிட்ட பின், என்.ஆர்.இளங்கோ கூறியதாவது:

கொளத்துார் தொகுதியில், 14 ஓட்டுச்சாவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் முறையாக செயல்படுகின்றனவா என, சரிபார்க்கும் பணிகள் நடக்கின்றன.

வி.வி.பேட் கடந்த மாதம் 29ம் தேதி, இரண்டு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன; அதில் பிரச்னை இல்லை; 30ம் தேதி, இரண்டு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. அதில், யாருக்கு ஓட்டளித்தோம் என்பதை காட்டும் வி.வி.பேட் கருவி வேலை செய்யவில்லை. 31ம் தேதியும், மற்றொரு ஓட்டுச்சாவடியில் பயன்படுத்தப்பட்ட வி.வி.பேட் செயல்படவில்லை.

இந்நிலையில் நேற்று, ஓட்டுச்சாவடி எண் 75ல் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. அப்போது, அதிலிருந்த முகவரி அட்டையில், எண்கள் வேறுபாடு இருந்தது. பின், ஓட்டுச்சாவடி 175ல் இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. மொத்தம் நான்கு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் இருந்தன. அனைத்திலும் புத்தம் புதிய முகவரி அட்டைகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன. அதில், முகவரிகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை.

கடிதம் அதேபோல, பின்பக்கத்திற்கு பதிலாக முன்பக்கம் 'சீல்' வைக்கப்பட்டிருந்தன. மொத்தம் எட்டு இயந்திரங்கள் சரிபார்த்ததில், 3ல் பிரச்னை இருந்தது; 30 சதவீதம் பிரச்னை தான். இந்த தேர்தல், முறையான தேர்தல் இல்லை என்பது, அறிவியல்பூர்வமாகவும், சட்டப்பூர்வமாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து, மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளோம். விரைவில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தையோ, உச்ச நீதிமன்றத்தையோ நாடுவோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

'இதுவரை எந்த தவறும் நடக்கவில்லை'

சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் அளித்த பேட்டி:

ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணியில், முதற்கட்டமாக ஓட்டுப்பதிவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்கள் சரியானதா என்பதை அடையாளம் காணும் பணி நடந்தது. பதிவான ஓட்டு விபரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, வேட்பாளர் பிரதிநிதிகள் ஒப்புதலோடு, அவர்கள் முன்னிலையில் சரியாக உள்ளதாக சான்றளிக்கப்பட்டது.

மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டை சோதிக்கும் வகையில் குறைந்தது, 500 ஓட்டுகள் முதல் 1,400 ஓட்டுகள் வரை மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு செய்யப்படும். இந்த பணியில் இதுவரை எந்த தவறும் நடக்கவில்லை.

மற்ற மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்படும். இதில், புகார்தாரர் வரவில்லை என்றாலும், மற்ற வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில், சரிபார்ப்பு பணி செய்து முடிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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