ரூ.28 கோடி ஊழல் வழக்கில் இறுகும் பிடி; தவெக தாவுகிறாரா திமுக எம்.எல்.ஏ.,?
ரூ.28 கோடி ஊழல் வழக்கில் இறுகும் பிடி; தவெக தாவுகிறாரா திமுக எம்.எல்.ஏ.,?
ADDED : நவ 21, 2026 06:26 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:26 AM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு தொகுதி தி.மு.க., -எம்.எல்.ஏ.,வும், முன்னாள் அமைச்சருமான வைத்திலிங்கம், 28 கோடி ரூபாய் லஞ்ச வழக்கு காரணமாக, த.வெ.க.,வில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த வைத்திலிங்கம், கடந்த 2015ல், சென்னையில், ஸ்ரீராம் குழும நிறுவனம், 57.94 ஏக்கரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட அனுமதி அளித்தார். இதற்காக, வைத்திலிங்கத்தின் மகன் நிர்வகித்த 'முத்தம்மாள் எஸ்டேட் பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனத்திற்கு, ஸ்ரீராம் குழுமத்தின் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் வாயிலாக, 27.90 கோடி ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.
இது தொடர்பாக, தி.மு.க., ஆட்சியின்போது, கடந்த 2024ல், 'அறப்போர் இயக்கம்' சார்பில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ், வைத்திலிங்கம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், வைத்திலிங்கம், சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், இந்த ஆண்டு ஜனவரியில், அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி தி.மு.க.,வில் இணைந்தார். மறு மாதமே, அவர் மீதான வழக்கை மூடுவதாக, நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மனு தாக்கல் செய்தது. இதற்கு எதிராக, அறப்போர் இயக்கம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் மீதான விசாரணையை மீண்டும் தொடங்க உத்தரவிட்டு, மூன்று மாதம் அவகாசம் வழங்கியது.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், அறப்போர் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராமனை, த.வெ.க., மருத்துவர் அணி நிர்வாகி அரவிந்தன் சந்தித்து, 'முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் மீதான வழக்கில், த.வெ.க., அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும்,' என்று கூறியுள்ளார். இதனால், அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து தி.மு.க.,வில் இணைந்து, எம்.எல்.ஏ.,வான வைத்திலிங்கம், 28 கோடி ரூபாய் ஊழல் வழக்கு காரணமாக, த.வெ.க.,வில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.