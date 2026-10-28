சரளையில் தொலைந்த இயர்பட்; சவாலை வென்றது சாட்ஜிபிடி
சரளையில் தொலைந்த இயர்பட்; சவாலை வென்றது சாட்ஜிபிடி
ADDED : அக் 28, 2026 05:19 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:19 AM
வலைதள பெருமை ஓட்டுக்கு உதவாது!
ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூர் மாவட்டம், ஓசியன் தாலுகா இந்தோன் தானி- கிராம ஊராட்சி தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டார் ஓம்பிரகாஷ் பிஷ்னோய். ஜோதிடர், 'இன்புளூயன்ஸர், யூடியூபர்' என்ற பெருமையுடன் களம் இறங்கிய அவருக்கு, 'இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், யூடியூபில்' மொத்தம் 21 லட்சம் 'பாலோயர்கள்' உள்ளனர். தன் வலைதள செல்வாக்கு கைகொடுக்கும் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார். அவருக்கு மிஞ்சியது ஏமாற்றம் மட்டுமே.
மொத்தமுள்ள வாக்காளர்கள் 1,600 பேரில் அவருக்கு ஓட்டளித்தவர்கள் 33 பேர்தான். அவர்களில் 11 பேர், அவரது குடும்பத்தினர். கார் வியாபாரி ஒருவர் அதிக ஓட்டுகளுடன் வெற்றி பெற்றார். நோட்டாவுக்கு கூட 10 ஓட்டுகள் கிடைத்திருந்தன.
'சமூக வலைதளம் வேறு, கள நிலவரம் வேறு என்பதை நான் இன்று தான் புரிந்து கொண்டேன்' என்கிறார் பிஷ்னோய். தோல்வியைப் ஏற்ற அவர், 'வாக்காளர்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்தத் தேர்தல் கற்றுத் தந்ததாக கூறுகிறார்.
பிரெஞ்சு - ஜப்பானியர்கள் வலைதளங்களில் 'மீம்' போர்
ஜப்பானிய அனிமே 'ஒன் பீஸ்' தொடருக்கு உலகம் முழுதும் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். அதன் நாயகன் பயன்படுத்தும் கடற்கொள்ளைக் கொடி, பிரான்ஸில் நடந்து வரும் போராட்டங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த விவகாரம், சமூக வலைதளங்களில், பிரெஞ்சு மற்றும் ஜப்பானியர்கள் இடையே மோதலை கிளப்பியது. குறிப்பிட்ட அந்த கொடியை பயன்படுத்துவதற்கு, ஆட்சேபம் தெரிவித்து ஜப்பானியர்கள் கேலிப்பதிவுகளை வெளியிட்டனர். ஆத்திரம் அடைந்த பிரெஞ்சு நாட்டவர்கள், ஜப்பானிய மக்களின் நீண்ட நேர வேலை கலாசாரத்தை கேலி செய்து பதிவுகளை வெளியிட்டனர். இரு நாட்டவர்களும் மாறி மாறி, இன்னொரு நாட்டவரை கேலி செய்து வெளியிட்ட மீம்கள் வலைதளங்களில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளன.
சரளையில் தொலைந்த இயர்பட்; சவாலை வென்றது 'சாட்ஜிபிடி'
வெள்ளைச் சரளைக் கற்களுக்கு நடுவே தொலைந்த வெள்ளை 'இயர்பட்'டை, ஒருவர் 'சாட்ஜிபிடி' உதவியுடன் கண்டுபிடித்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. மகனுடன் பூங்காவிலிருந்து திரும்பும்போது, ஓட்டம் பிடித்த மகனை துரத்திச்சென்றார் தந்தை. அப்போது அவரது பாக்கெட்டிலிருந்த இயர்பட் பெட்டி கீழே விழுந்து திறந்து கொண்டது. இயர்பட் ஒன்று, சரளைக் கற்களுக்குள் தெறித்து விழுந்தது. அந்தி சாயும் வேளையில் வெளிச்சம் குறைவாக இருந்தது; 10 நிமிடம் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
சமயோசிதமாக அவர், சரளைக்கற்களை படமெடுத்து 'சாட்ஜிபிடி'யில் அப்லோடு செய்து விஷயத்தை தெரிவித்தார். இன்னும் 'குளோஸ் அப்' படங்களை அனுப்பும்படி அது கோரியது. அதையும் அவர் செய்தார். அப்படி அனுப்பிய ஒரு நிமிடத்துக்குள் இயர்பட் இருக்குமிடத்தை 'சாட்ஜிபிடி' கண்டுபிடித்துக் காட்டியது. '5 நிமிடம்கூட ஆகவில்லை, உண்மையிலேயே கண்டுபிடித்துவிட்டது' என்கிறார், அவர். படத்தின் தரம், வெளிச்சத்தை பொறுத்தே செயற்கை நுண்ணறிவின் துல்லியம் அமையும்.
14 ஆயிரம் கி.மீ., பறந்து வந்தது பாசம்
நீண்ட துாரத்தில் இருந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் தருணம் என்றும் மறக்க முடியாதது. 'யூடியூபர்' மற்றும் 'இன்ஸ்டாகிராம்' பிரபலமான தருண், தங்கையின் பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக நெடுந்துாரம் பயணித்து வந்து 'சர்ப்ரைஸ்' அளித்தார். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்த வீடியோ வலைதளங்களில் வைரல் ஆகியுள்ளது. 'தங்கையின் பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக 14,000 கி.மீ., பறந்து வந்தாய்' என்ற வாசகத்துடன் அவர் அந்த வீடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அண்ணனைக் கண்டதும் தங்கை உணர்ச்சிவசப்பட்டு அவரைக் கட்டியணைக்கும் காட்சி, இருவரின் பாசப்பிணைப்பை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. தருண் வருவதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்பே அவரது அத்தை, 'அவன் வந்துவிட்டானா' என்று தங்கையிடம் கேட்டு சஸ்பென்ஸை உடைத்து விட்டாராம். இருப்பினும், அண்ணனின் வருகை, தங்கைக்கு ஏற்படுத்திய மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை. வலைதள பிரியர்கள், இருவரது பாசப்பிணைப்பை கண்டு பாராட்டி வருகின்றனர்.
பார்வையில் சொன்னார் 'பைசன் கேங் லீடர்'
இரு புறமும் காடு சூழ்ந்த பாதையில் ரயில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. காட்டெருமைகள் பாதையை கடப்பதை கண்ட லோகோ பைலட் ரயிலை நிறுத்தி விட்டார். 8 முதல் 10 காட்டெருமைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தண்டவாளத்தைக் கடப்பதை, ரயில் ஊழியர்கள் வீடியோ எடுக்கின்றனர். கடைசியில் வந்த பிரமாண்ட ஆண் காட்டெருமை உடனே செல்லாமல், தண்டவாளத்தில் நின்று இன்ஜின் பக்கம் திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தது.
அதன் உருவத்தைக் கண்டு வியந்து ரயில்வே ஊழியர்கள் ஹிந்தியில் பேசிக்கொள்கின்றனர். சில வினாடிகளுக்குப் பிறகு அந்த காட்டெருமை காட்டுக்குள் சென்று மறைந்தது. வலைதளங்களில் பரவிய வீடியோவை கண்ட ஒருவர், 'கடைசியில் வந்தவர்தான் கேங் லீடர்' என்கிறார். விலங்குகள் கடக்கும் வரை காத்திருந்த லோகோ பைலட்டின் பொறுமையை பலரும் பாராட்டுகின்றனர்.