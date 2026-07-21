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/செய்திகள்/ப்ரீமியம்/ஜாதி, மதம் என்ற குறுகிய நோக்கில் இருந்து சமுதாயம் விடுபட கல்வி தான் துணை: டி.வி.ஆர்.,

ஜாதி, மதம் என்ற குறுகிய நோக்கில் இருந்து சமுதாயம் விடுபட கல்வி தான் துணை: டி.வி.ஆர்.,

ஜாதி, மதம் என்ற குறுகிய நோக்கில் இருந்து சமுதாயம் விடுபட கல்வி தான் துணை: டி.வி.ஆர்.,

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:26 AM

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ஒரு சமுதாயத்தின் உண்மையான விடுதலை என்பது அரசியல் சுதந்திரத்தில் மட்டுமல்ல, அது மக்களின் சிந்தனை விடுதலையில்தான் அடங்கியுள்ளது. 'தினமலர்' நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை உற்றுநோக்கும்போது, அவர் பிறந்து வளர்ந்த, நாட்டு மக்களின் நல்வாழ்விற்காகவும், விழிப்புணர்விற்காகவும் பாடுபட வேண்டும் என்ற உன்னதமான சமுதாய பார்வை, அவரிடம் இயல்பாகவே குடி கொண்டிருந்தது.

சமுதாய முன்னேற்றம் என்ற ஒற்றை கண்ணோட்டத்தில், கல்வியின் அவசியத்தை மிக அதிகமாக உணர்ந்து, அதற்காக தன் வாழ்நாளையே தியாகம் செய்த தலைவர்களில் டி.வி.ஆர். முதன்மையானவர்.

அடிமைப்பட்டு கிடந்த மக்கள், தங்களை சுதந்திர மனிதர்களாக உணர்வதற்கும், உலக அளவில் நடக்கும் அறிவியல் மற்றும் சமுதாய முன்னேற்றங்களை, தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றி உன்னத வாழ்வு வாழ்வதற்கும் தரமான கல்வி இன்றியமையாத தேவையாக இருந்தது.

குறிப்பாக, மனிதர்களை பிரித்து வைக்கும் ஜாதி, மதம் போன்ற குறுகிய மற்றும் பிற்போக்கான நோக்குகளில் இருந்து சமுதாயம் முழுமையாக விடுபட வேண்டுமானால், அதற்கு ஒரே துணை கல்வி மட்டுமே என்பதை டி.வி.ஆர்., ஆழமாக நம்பினார்.

அந்த காலத்தில் வசதியானவர்களுக்கு மட்டுமே கல்வி கிட்டும் என்ற நிலையை தகர்த்து, 'எல்லாருக்கும் கல்வி, அதுவும் எளிமையாகவும் இலவசமாகவும் கிடைக்க வேண்டும்' என்ற நோக்கில், தன்னை முழுமையாக கல்வித் தொண்டில் அவர் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்.

கல்விக்காக செய்த உதவிகள்


டி.வி.ஆர்., கல்விக்காக செய்த உதவிகள், வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியவை. பள்ளியில் படிக்கும் ஏழை எளிய மாணவ - மாணவியர், தங்களின் படிப்பு செலவிற்காக, டி.வி.ஆர்., அவர்களின் வீட்டிற்கு தேடிச் சென்று பணம் பெறுவது அன்றாட நிகழ்வாக இருந்தது.

இதில் வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், உதவி பெற்ற குழந்தைகள் தங்களின் பெற்றோர் துணையின்றி, தங்களின் சொந்த வீட்டிற்குள் சென்று உரிமையோடு பணம் கேட்பது போன்ற ஒரு அசாத்திய நம்பிக்கையை அவர்களிடம் டி.வி.ஆர்., வளர்த்திருந்தார்.

'நான் உதவி செய்தேன் என்று யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம்' என்ற தாரக மந்திரத்தை அவர் எப்போதும் கடைப்பிடித்தார். தான் அரும்பாடுபட்டு, கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை, பிறருக்கு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தாரே தவிர, அதை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள அவர் ஒருபோதும் விரும்பவில்லை.

தாராளமாக நிதி


இன்று தமிழகத்திலேயே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கல்வியறிவில் மிக முன்னணியில் திகழ்வதற்கு வரலாற்று ரீதியான அடித்தளம் அமைத்தது, 1946-ல் அப்போதைய திவான் சர்.சி.பி. ராமசாமி ஐயர் கொண்டு வந்த கட்டாய கல்வித் திட்டம்.

நாஞ்சில் நாட்டின் 'வெள்ளமடம்' என்ற கிராமத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் பள்ளிக் கூடம் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக தொடங்குவதற்கும், செயல்படுத்துவதற்கும் ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. அதில் மிக முக்கிய பொறுப்பு டி.வி.ஆர்., அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

திட்டத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற நினைத்த டி.வி.ஆர்., அப்போதைய பள்ளித் துறை டைரக்டராக இருந்த ஏ.என். தம்பி மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களான டி.எம்.சிதம்பரதாணு பிள்ளை, ஆர்.எஸ்.நாடார், எஸ்.திரவிய நாடார் ஆகியோருடன் இணைந்து ஊர் ஊராகச் சென்றார்; கட்டாய கல்வியின் நன்மைகளையும், அவசியத்தையும் மக்களிடம் நேரடியாக எடுத்துரைத்தார்.

இதன் விளைவாக, மக்களின் ஒத்துழைப்பு பூரணமாகக் கிடைத்தது. அரசு வழங்கிய நிதிக்கு மேலாக, மக்கள் தங்களின் சமுதாய டிரஸ்ட்கள் மூலமாகவும், தனிநபர்களாகவும் தாராளமாக நிதி திரட்டி தந்தனர்.

வெறும் மூன்று மாதத்திற்குள், 50 பள்ளிகள் கட்டடங்களாக உருப்பெற்றன. ஏழை எளிய மக்கள் பள்ளிக்காக, தங்களின் இடங்களை இலவசமாகவே எழுதிக் கொடுத்தனர்.

நாஞ்சில் பகுதியில் அன்று தொடங்கப்பட்ட தொடக்கப் பள்ளிகள், இன்று ஆயிரக்கணக்கில் பெருகியுள்ளன. தரம் வாய்ந்த ஆரம்ப கல்வி பரவியதால், இப்பகுதியில் எதிர்காலத்தில் ஜாதி, மதச் சண்டைகள் முற்றிலும் ஒழியும் என்று டி.வி.ஆர்., தீர்க்கமாக நம்பினார். அவர் நம்பியபடியேதான் நடந்தது.

ஆரம்ப கல்வியில் புரட்சி செய்த டி.வி.ஆர்., உயர்கல்வியிலும் தடம் பதிக்க விரும்பினார். நாகர்கோவிலில் முதன் முதலாக ஒரு கல்லுாரி தொடங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை அவருக்கு இருந்தது. அதன் பின்னர், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வளர்ச்சிக்காக ஒரு பல்கலைக் கழகம் அமைய வேண்டும் என்று டி.வி.ஆர்., விரும்பினார்.

டி.வி.ஆரின் தனிச்சிறப்பு


இதற்காக, திருவனந்தபுரம் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்த்துறைத் தலைவராக இருந்த தமிழ் அறிஞர் பேராசிரியர் வி.ஐ.சுப்பிரமணியத்துடன் இணைந்து விரிவான திட்டங்களை வகுத்தார்.

பேராசிரியர் வி.ஐ.சுப்பிரமணியத்துடன் இணைந்து, அவர் தயாரித்த அந்தப் பல்கலைக்கழக கோரிக்கை அறிக்கை, பின்னாளில் கல்வி வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய ஆவணமாக திகழ்ந்தது.

ஜாதி, மதம் போன்ற குறுகிய எண்ணங்கள் மனித மனங்களை ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால், அதற்கு, பகுத்தறிவை வழங்கும் கல்வியே ஒரே தீர்வு என்பதை, தன் வாழ்நாள் சாதனைகள் மூலம் டி.வி.ஆர்., நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார். சமுதாய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ட அவரது கல்வித் தொண்டு என்றும் போற்றத்தக்கது.

இன்று, அவரது 42வது நினைவு தினம்; அவரது நினைவுகளை போற்றி புகழ்வதில் மகிழ்வோம்.

நன்றி: கடல் தாமரை -- டி.வி.ஆர்., வாழ்க்கை வரலாற்றை சொல்லும் புத்தகம்.

- எல்.முருகராஜ்,

எழுத்தாளர்



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