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தவெக கூட்டணியில் இணைந்த பின்பும் கடுமையான விமர்சனம்; மதிமுக துரை வைகோ குமுறல்

தவெக கூட்டணியில் இணைந்த பின்பும் கடுமையான விமர்சனம்; மதிமுக துரை வைகோ குமுறல்

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:26 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:26 AM

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சென்னை: த.வெ.க., கூட்டணியில் இணைந்த பின்பும், ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோவையும் தன்னையும், த.வெ.க., கொள்கை பரப்பு செயலர் நாஞ்சில் சம்பத், மிகக்கடுமையாக விமர்சிப்பதாக, த.வெ.க., தலைமையிடம், ம.தி.மு.க., முதன்மை செயலர் துரை வைகோ புகார் அளித்துள்ளார்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன், ம.தி.மு.க.,வில் இருந்தபோது, வைகோவின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்தவர் நாஞ்சில் சம்பத். பின், கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு, அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்தார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின், தி.மு.க.,வுக்கு சென்றார். அங்கிருந்து வெளியேறி, கடந்த ஆண்டு த.வெ.க.,வில் நாஞ்சில் சம்பத் இணைந்தார்.

அவருக்கு, த.வெ.க., கொள்கை பரப்பு செயலர் பதவியை அக்கட்சியின் தலைவரான முதல்வர் விஜய் வழங்கினார். சட்டசபை தேர்தலின்போது, தி.மு.க., கூட்டணி குறித்தும், அதில் இடம் பெற்ற வைகோ, துரை வைகோ குறித்தும் கடுமையாக நாஞ்சில் சம்பத் விமர்சித்தார்.

தி.மு.க., தோல்வி அடைந்து, ஆட்சியை த.வெ.க., கைப்பற்றிய நிலையில், தற்போது, த.வெ.க., கூட்டணியில் ம.தி.மு.க., இணைந்து விட்டது. ஆனாலும், வைகோவையும், அவரது மகன் துரை வைகோவையும் தொடர்ந்து சம்பத் விமர்சித்து வருகிறார். இதனால், துரை வைகோ ஆவேசம் அடைந்துள்ளார்.



ம.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: வைகோவின் தீவிர விசுவாசியாக இருந்த சம்பத், தற்போது வைகோவை தனிப்பட்ட முறையில் எதிர்ப்பதோடு, கடுமையாக விமர்சனம் செய்கிறார். ஆனால், தற்போது, த.வெ.க., கூட்டணியில் ம.தி.மு.க., இணைந்ததோடு, 'முதல்வர் விஜய்க்கு அரணாக இருப்போம்' என, வைகோ அறிவித்துள்ளார்.

ஆனாலும், த.வெ.க., மேடைகளில் நாஞ்சில் சம்பத் பேசும்போது, 'முதல்வர் விஜய் காலில், வைகோ விழுந்து கிடக்கிறார்' என, தேவையின்றி பேசி வருகிறார்.

அதேபோல், துரை வைகோவையும் கடுமையாக சாடுகிறார். ஆனால், சம்பத்தை த.வெ.க.,வினர் கண்டிக்காமல், அவரது பேச்சை ரசித்து, தொடர்ந்து பேச வாய்ப்பு அளிக்கின்றனர்.

ஊடகங்களிலும் ம.தி.மு.க.,வை, நாஞ்சில் சம்பத் விமர்சிக்கிறார். ஒரே கூட்டணியில் இருக்கும் தலைவர்களை, இப்படி விமர்சிப்பது நல்லதல்ல என்பதால், சம்பத் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, த.வெ.க., தலைமை மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம், துரை வைகோ புகார் அளித்துள்ளார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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