வேட்டி, சேலை உற்பத்தி பாதி கூட முடியல: இந்தாண்டும் பொங்கலுக்கு கிடைப்பது சந்தேகம்
வேட்டி, சேலை உற்பத்தி பாதி கூட முடியல: இந்தாண்டும் பொங்கலுக்கு கிடைப்பது சந்தேகம்
ADDED : நவ 20, 2026 05:40 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:40 AM
ஈரோடு: விசைத்தறி மூலம் இதுவரை 34 சதவீதம் சேலைகள், 48 சதவீதம் வேட்டிகள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்தாண்டும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வேட்டி, சேலை கிடைப்பது சந்தேகமாகி உள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு வழங்க 1.77 கோடி வேட்டி, 1.77 கோடி சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக, அரசு அறிவித்தது. இதில், சேலைகள், கைத்தறியில், 60 ஆயிரத்து 950, பெடல் தறியில், 23 லட்சத்து, 90 ஆயிரத்து 448, விசைத்தறியில், 1 கோடியே, 53 லட்சத்து, 12 ஆயிரத்து 602 என, 1 கோடியே, 77 லட்சத்து, 64 ஆயிரம் எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்தனர்.
வேட்டியை பொறுத்த வரை, கைத்தறியில், 8,125, பெடல் தறியில், 2 லட்சத்து, 79 ஆயிரத்து 275, விசைத்தறியில், 1 கோடியே, 74 லட்சத்து, 34 ஆயிரத்து 600 என, 1 கோடியே, 77 லட்சத்து, 22 ஆயிரம் எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்தனர். கைத்தறி, பெடல் தறியில், 10 முதல், 15 சதவீதம் வேட்டி, சேலையும், மீதம் விசைத்தறியிலும் உற்பத்தியாகிறது.
விசைத்தறியில், நவ., 18ம் தேதிப்படி, 1.53 கோடி சேலையில், 52 லட்சத்து, 78 ஆயிரத்து 490 சேலைகள், அதாவது 34 சதவீதம், அதே போல, 1.74 கோடி வேட்டியில், 84 லட்சத்து, 32 ஆயிரத்து 362 அதாவது 48 சதவீதம் மட்டுமே உற்பத்தி செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு நெசவாளர்கள் சங்க கூட்டமைப்பு மாநில செயலர் கந்தவேல் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்., - மே மாதம் அறிவித்து, ஜூன் - ஜூலையில் டெண்டர் முடித்து நுால் வழங்கி டிச., முதல் வாரம் வேட்டியும், இறுதிக்குள் சேலையும் உற்பத்தி முடித்து, ஜன., 15க்குள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும். இந்தாண்டு தேர்தல் பணி, புதிய அரசு பதவியேற்பால் ஜூன் இறுதியில் அறிவித்து ஆகஸ்டில் டெண்டர் வைத்து செப்., இறுதியில் நுால் வழங்கினர்.
தவிர, தங்க, வெள்ளி நிற பார்டர், சலவை செய்யப்பட்ட பார்டருடன் கூடிய வேட்டி என, வேலைப்பளுவை அதிகரித்ததால், 3 வேட்டி நெசவு செய்யும் நேரத்தில் ஒன்றும், 4 சேலை நெசவு செய்யும் நேரத்தில், 2ம் கூட உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. தவிர விரைவாக நுால், பார்டருக்கான ஜரிகை தரப்படாததால், தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
டிச., 15க்குள் உற்பத்தியை முடிக்க வேண்டும் என, அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி கூறுகிறார். அவ்வாறு முடியாது. மார்ச் இறுதி வரை அவகாசம் வேண்டும் என, நெசவாளர்கள் வலியுறுத்துகிறோம். எப்படியாவது முடித்தாக வேண்டும் என்பதற்காக, 'ஆட்டோலுாமில்' இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்தியை துவக்கி உள்ளனர். இது கண்டிக்கத்தக்கது. இவ்வாறு கூறினார்.