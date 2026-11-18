மேகதாது அணையால் மூழ்கும் வனப்பகுதி; மாற்று நிலங்களை தேர்வு செய்யும் பணி தீவிரம்
மேகதாது அணையால் மூழ்கும் வனப்பகுதி; மாற்று நிலங்களை தேர்வு செய்யும் பணி தீவிரம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 AM
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 AM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட, கர்நாடக அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதற்காக மூழ்கும் 12,600 ஏக்கர் வனப்பகுதிகளுக்கு மாற்று நிலங்களை தேர்வு செய்யும் பணிகளை ஒரு மாதத்திற்குள் முடிக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு அம்மாநில நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் செலுவராயசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கர்நாடகாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள மேகதாது என்ற இடத்தில், காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட முதல்வர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். இதற்கு தமிழகம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், கர்நாடக நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் செலுவராயசாமி, மேகதாது அணை திட்டம் தொடர்பாக, தன் துறையின் அதிகாரிகளுடன் பெங்களூரில் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார். அணை தொடர்பான வரைபடத்தையும் பார்த்தார்.
அப்போது செலுவராயசாமி கூறியதாவது: மேகதாது அணை திட்டத்திற்காக, 12,600 ஏக்கர் வன நிலம் தேவைப்படுகிறது. அணை கட்டினால், பெங்களூரு தெற்கு, சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டங்களில் வன நிலங்கள் மூழ்கும். இதற்கு மாற்று நிலம் வழங்க, 14 மாவட்டங்களில் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு தெற்கு, சாம்ராஜ்நகர், மாண்டியா மாவட்டங்களில் நிலத்தை அடையாளம் காண்பதில் தாமதம் ஏற்படக்கூடாது. இந்த பணிகளை இம்மாத இறுதிக்குள் முடிக்க வேண்டும்.
மத்திய வனத்துறையின் அனுமதி பெறுவதற்காக, அனைத்து செயல்முறைகளையும் விரைவில் முடிக்க வேண்டும். 14 மாவட்டங்களில் இருந்து கையகப்படுத்தப்படும் நிலங்களின் பதிவேடுகளை சரிபார்த்து, ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் சரிசெய்ய வேண்டும். வருவாய், வனம், நீர்ப்பாசன துறை, காவிரி நீர்ப்பாசன கழக அதிகாரிகள் இடையே தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்பு இருக்க வேண்டும்.
எக்காரணத்திற்கும் கோப்புகளை தாமதம் செய்யாதீர்கள். இதன் செயல்முறைகள் வெளிப்படையாகவும், சட்டபூர்வமாகவும் இருக்க வேண்டும். இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் கடலில் வீணாக தண்ணீர் கலப்பது தடுக்கப்படும்.
கோடை காலத்திலும் குடிநீர் வழங்க முடியும். இது வெறும் அணை மட்டுமல்ல. பெங்களூரு நகரம் மற்றும் காவிரி படுகை பகுதியில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் குடிநீர் எதிர்காலம்; விவசாயிகளின் உயிர்நாடி. இந்த லட்சிய திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த வேண்டும். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் இந்த திட்டத்தை நிறைவு செய்வது அரசின் முன்னுரிமை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.