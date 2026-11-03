முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி வௌ்ளத்துரை அதிமுக சார்பில் அம்பையில் போட்டி?
முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி வௌ்ளத்துரை அதிமுக சார்பில் அம்பையில் போட்டி?
ADDED : நவ 03, 2026 05:56 AM
ADDED : நவ 03, 2026 05:56 AM
திருநெல்வேலி: சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., சார்பாக வென்ற இசக்கி சுப்பையா ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்ததால், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. த.வெ.க., வேட்பாளராக, அவர் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது.
தி.மு.க., தரப்பில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில், முன்னாள் சபாநாயகர் ஆவுடையப்பன் இரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது இடைத்தேர்தலில், தி.மு.க., வேட்பாளராக, ஆவுடையப்பன் மகன் பிரபாகரன், முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
அ.தி.மு.க., வேட்பாளராக, மாவட்ட செயலர் ராமசுப்பிரமணியன் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 'என்கவுன்டர் ஸ்பெஷ லிஸ்ட்'டான, ஓய்வுபெற்ற போலீஸ் அதிகாரி வெள்ளத்துரை, அ.தி.மு.க.,வில் நேற்று முன்தினம் இணைந்துள்ளார்.
அவரது மனைவி ராணி ரஞ்சிதம், ஏற்கனவே, கடந்த 2021 தேர்தலில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அ.ம.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்டுள்ளார். வெள்ளத்துரையும், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், சசிகலா கட்சி சார்பில், நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.
தற்போது, அ.தி.மு.க.,வில், வெள்ளத்துரை இணைந்துள்ளதால், அவருக்கு 'சீட்' வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக, அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, வரும் 14ம் தேதி, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு முதல்வர் விஜய் வருகிறார். இதனால், அந்த தொகுதியில், தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.