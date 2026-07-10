மோசடி இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரிக்கு பினாமி பெயரில் சொத்து
மோசடி இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரிக்கு பினாமி பெயரில் சொத்து
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:55 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:36 AM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:55 AM ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:36 AM
சென்னை: மோசடி வழக்கில் கைதாகி உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் ஷீலாமேரி, பினாமிகள் பெயரில் வாங்கியுள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்தவர் பிரபுமணி. இவருடன் சேர்ந்து, ராயபுரம் மகளிர் போலீஸ் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த ஷீலாமேரி, போலீசார் குடும்பத்தினருக்கு குறைந்த விலையில் தங்கக் காசு தருவதாக, 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்துள்ளார்.
இது குறித்து, பொருளாதார குற்றத்தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஷீலாமேரி, பிரபுமணி உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்து உள்ளனர்.
இது குறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ஷீலாமேரிக்கு அரசு வழங்கிய காவல் துறையின் வாகனத்தை, பிரபுமணி பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அளவுக்கு, இருவரும் நட்பு வட்டத்தில் இருந்துள்ளனர்.
மோசடி பணத்தில், பிரபுமணி, ஷீலாமேரி ஆகியோர், தங்களின் பினாமிகள் பெயரில் சொத்து வாங்கி உள்ளனர். சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் நிலம் வாங்கி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.