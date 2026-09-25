ஜெம் வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்த தோழி!: போலீஸ் விசாரணையில் புதிய தகவல்கள் அம்பலம்
ஜெம் வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்த தோழி!: போலீஸ் விசாரணையில் புதிய தகவல்கள் அம்பலம்
ADDED : செப் 25, 2026 06:28 AM
ADDED : செப் 25, 2026 06:28 AM
சென்னை: 'ஜெம்' வீரமணியின் ஆபாச வீடியோக்களை அம்பலப்படுத்தி விடுவதாக, அவரின் நெருங்கிய தோழி சாந்தி, 61, மிரட்டி பணம் பறித்ததும், அதற்காக காங்கிரஸ் தமிழக நிர்வாகி ரஞ்சன்குமார், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான்பாண்டியன் ஆகியோரின் உதவியை வீரமணி நாடியதும், விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இது குறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 'ஜெம் கிரானைட்ஸ்' வீரமணி, தன் நெருங்கிய தோழியான சாந்தியை மிகவும் நம்பியுள்ளார். சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், 63, ஆகியோர் குடியிருக்க, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் சொகுசு பங்களா ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்துக் கொடுத்துள்ளார்; சாந்தியையும் தன் காம இச்சைக்கு பயன்படுத்தி உள்ளார்.
சாந்தி வாயிலாக கல்வி உதவி செய்வது போல, 12 சிறுமியர், வீரமணியின் மன்மத விளையாட்டிற்கு பலியாகி உள்ளனர். இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திய சாந்தி, வீரமணியிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் பறிக்கத் தொடங்கினார்.
அரசியல் புள்ளி
ஒரு கட்டத்தில், சாந்திக்கு பணம் கொடுப்பதை வீரமணி நிறுத்தி விட்டார். ஆத்திரமடைந்த சாந்தி, 'உங்களின் சல்லாப வீடியோக்கள் என்னிடம் உள்ளன; அதை வெளியில் விட்டு விடுவேன்' என்று மிரட்டத் தொடங்கியுள்ளார். இந்த பிரச்னை காரணமாக, சென்னை ஈ.சி.ஆரில்., வாங்கியிருந்த 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை, 70 கோடி ரூபாய்க்கு விற்கும் நிலைக்கு வீரமணி தள்ளப்பட்டுள்ளார். இந்த நில விவகாரத்தில் தொடர்புடைய வழக்கறிஞர் ஒருவர், வீரமணிக்கு ஆதரவாக சாந்தியிடம் பேசி, இந்த விவகாரத்தில் இருந்து விலகிக் கொள்ளும்படி கூறியுள்ளார்.
அப்போது, தென் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர் ஒருவரின் பெயரையும் பயன்படுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக ரஞ்சன் குமாரையும் சந்தித்துள்ளார். வீரமணியின் குற்றத்தை மூடி மறைக்க, அவர்கள் எத்தனை கோடி ரூபாய் வாங்கினர்; வீர மணிக்கு ஆதரவாக தென் மாவட்ட அரசியல் புள்ளி செயல்பட்டாரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதற்கிடையில், காங்கிரஸ் எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவு தமிழக தலைவர் ரஞ்சன்குமார் கூறியதாவது: ரியல் எஸ்டேட் தொழில் விவகாரம் தொடர்பாக சாந்தியின் அறிமுகம் கிடைத்தது. பணப் பிரச்னை தொடர்பாக, ஒரு நாள் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றார். நானும் அவரின் வீட்டிற்கு சென்றேன். அப்போது தான், வீரமணி என்பவர் இப்படிபட்ட செயலில் ஈடுபட்டு வருவது தெரியவந்தது. சிறுமியருடன் வீரமணி நெருக்கமாக இருக்கும் காட்சிகளை, சாந்தியின் கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ரகசிய கேமராவில் படம் பிடித்து வைத்திருந்தார்.
போனில் பதிவு
அந்த வீடியோவை, 'டிவி'யில் போட்டு விட்டு, சாந்தி அறையை விட்டு சென்று விட்டார். நான் அந்த வீடியோ காட்சிகளை, என் மொபைல் போனில் பதிவு செய்து விட்டேன். சாந்தி தனக்கு இருக்கும் பிரச்னை தொடர்பாக, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியனை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார்; அதன்படி ஏற்பாடு செய்தேன். ஜான் பாண்டியனும், சாந்தியும் நேருக்கு நேர் அமர்ந்து பேசும் போது தான், வீரமணியை மிரட்டியே சாந்தி கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கியது தெரியவந்தது. இதனால், அவரின் நட்பில் இருந்து விலகி விட்டேன்.
கடந்த 2024 நவம்பரில், வீரமணி சிறுமியரை சீரழிக்கும் வீடியோ ஆதாரத்துடன், சென்னை போலீசில் தெற்கு மண்டல கூடுதல் கமிஷனராக இருந்த கண்ணனை சந்தித்து, புகார் அளித்தேன். இதையடுத்து, மத்திய குற்றப்பிரிவு விபச்சார தடுப்பு பிரிவில் பணிபுரிந்த இன்ஸ்பெக்டர் மகேஷ்குமார் என்பவர் என்னை தொடர்பு கொண்டார்; என்னிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை வாங்கினார். 'சிறுமியர் குறித்து தெரியுமா?' என்று கேட்டார்; எனக்கு தெரியாது என கூறி விட்டேன்.
விபச்சார தடுப்பு பிரிவு உதவி கமிஷனராக இருந்த யாஷ்மின் என்பவரையும் சந்தித்தேன். மூன்று மாதங்களாக என்னிடம் பேசி வந்த இன்ஸ்பெக்டர், அதன்பின் என் புகாரை கிடப்பில் போட்டு விட்டார். என் புகார் அடிப்படையில் சாந்தி மற்றும் வீரமணியை கைது செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 2025 அக்டோபரில், 'போக்சோ' வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை என, வழக்கு விசாரணையை மூடி மறைத்திருப்பது, எனக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.