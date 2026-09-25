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ஜெம் வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்த தோழி!: போலீஸ் விசாரணையில் புதிய தகவல்கள் அம்பலம்

ஜெம் வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்த தோழி!: போலீஸ் விசாரணையில் புதிய தகவல்கள் அம்பலம்

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ADDED : செப் 25, 2026 06:28 AM

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ADDED : செப் 25, 2026 06:28 AM

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சென்னை: 'ஜெம்' வீரமணியின் ஆபாச வீடியோக்களை அம்பலப்படுத்தி விடுவதாக, அவரின் நெருங்கிய தோழி சாந்தி, 61, மிரட்டி பணம் பறித்ததும், அதற்காக காங்கிரஸ் தமிழக நிர்வாகி ரஞ்சன்குமார், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான்பாண்டியன் ஆகியோரின் உதவியை வீரமணி நாடியதும், விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இது குறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 'ஜெம் கிரானைட்ஸ்' வீரமணி, தன் நெருங்கிய தோழியான சாந்தியை மிகவும் நம்பியுள்ளார். சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், 63, ஆகியோர் குடியிருக்க, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் சொகுசு பங்களா ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்துக் கொடுத்துள்ளார்; சாந்தியையும் தன் காம இச்சைக்கு பயன்படுத்தி உள்ளார்.

சாந்தி வாயிலாக கல்வி உதவி செய்வது போல, 12 சிறுமியர், வீரமணியின் மன்மத விளையாட்டிற்கு பலியாகி உள்ளனர். இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திய சாந்தி, வீரமணியிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் பறிக்கத் தொடங்கினார்.

அரசியல் புள்ளி



ஒரு கட்டத்தில், சாந்திக்கு பணம் கொடுப்பதை வீரமணி நிறுத்தி விட்டார். ஆத்திரமடைந்த சாந்தி, 'உங்களின் சல்லாப வீடியோக்கள் என்னிடம் உள்ளன; அதை வெளியில் விட்டு விடுவேன்' என்று மிரட்டத் தொடங்கியுள்ளார். இந்த பிரச்னை காரணமாக, சென்னை ஈ.சி.ஆரில்., வாங்கியிருந்த 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை, 70 கோடி ரூபாய்க்கு விற்கும் நிலைக்கு வீரமணி தள்ளப்பட்டுள்ளார். இந்த நில விவகாரத்தில் தொடர்புடைய வழக்கறிஞர் ஒருவர், வீரமணிக்கு ஆதரவாக சாந்தியிடம் பேசி, இந்த விவகாரத்தில் இருந்து விலகிக் கொள்ளும்படி கூறியுள்ளார்.

அப்போது, தென் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர் ஒருவரின் பெயரையும் பயன்படுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக ரஞ்சன் குமாரையும் சந்தித்துள்ளார். வீரமணியின் குற்றத்தை மூடி மறைக்க, அவர்கள் எத்தனை கோடி ரூபாய் வாங்கினர்; வீர மணிக்கு ஆதரவாக தென் மாவட்ட அரசியல் புள்ளி செயல்பட்டாரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

இதற்கிடையில், காங்கிரஸ் எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவு தமிழக தலைவர் ரஞ்சன்குமார் கூறியதாவது: ரியல் எஸ்டேட் தொழில் விவகாரம் தொடர்பாக சாந்தியின் அறிமுகம் கிடைத்தது. பணப் பிரச்னை தொடர்பாக, ஒரு நாள் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றார். நானும் அவரின் வீட்டிற்கு சென்றேன். அப்போது தான், வீரமணி என்பவர் இப்படிபட்ட செயலில் ஈடுபட்டு வருவது தெரியவந்தது. சிறுமியருடன் வீரமணி நெருக்கமாக இருக்கும் காட்சிகளை, சாந்தியின் கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ரகசிய கேமராவில் படம் பிடித்து வைத்திருந்தார்.

போனில் பதிவு



அந்த வீடியோவை, 'டிவி'யில் போட்டு விட்டு, சாந்தி அறையை விட்டு சென்று விட்டார். நான் அந்த வீடியோ காட்சிகளை, என் மொபைல் போனில் பதிவு செய்து விட்டேன். சாந்தி தனக்கு இருக்கும் பிரச்னை தொடர்பாக, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியனை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார்; அதன்படி ஏற்பாடு செய்தேன். ஜான் பாண்டியனும், சாந்தியும் நேருக்கு நேர் அமர்ந்து பேசும் போது தான், வீரமணியை மிரட்டியே சாந்தி கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கியது தெரியவந்தது. இதனால், அவரின் நட்பில் இருந்து விலகி விட்டேன்.

கடந்த 2024 நவம்பரில், வீரமணி சிறுமியரை சீரழிக்கும் வீடியோ ஆதாரத்துடன், சென்னை போலீசில் தெற்கு மண்டல கூடுதல் கமிஷனராக இருந்த கண்ணனை சந்தித்து, புகார் அளித்தேன். இதையடுத்து, மத்திய குற்றப்பிரிவு விபச்சார தடுப்பு பிரிவில் பணிபுரிந்த இன்ஸ்பெக்டர் மகேஷ்குமார் என்பவர் என்னை தொடர்பு கொண்டார்; என்னிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை வாங்கினார். 'சிறுமியர் குறித்து தெரியுமா?' என்று கேட்டார்; எனக்கு தெரியாது என கூறி விட்டேன்.

விபச்சார தடுப்பு பிரிவு உதவி கமிஷனராக இருந்த யாஷ்மின் என்பவரையும் சந்தித்தேன். மூன்று மாதங்களாக என்னிடம் பேசி வந்த இன்ஸ்பெக்டர், அதன்பின் என் புகாரை கிடப்பில் போட்டு விட்டார். என் புகார் அடிப்படையில் சாந்தி மற்றும் வீரமணியை கைது செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 2025 அக்டோபரில், 'போக்சோ' வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை என, வழக்கு விசாரணையை மூடி மறைத்திருப்பது, எனக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

சேலம் அலுவலகத்தில் போலீஸ் சோதனை


சேலம் கொண்டலாம்பட்டி, பட்டர்பிளை மேம்பாலப் பகுதியில் உள்ள, 'காவேரி ஸ்டோன்ஸ்' நிறுவனத்துக்கு, சென்னை போலீசார் நான்கு பேர், நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு சென்றனர். தொடர்ந்து, அந்த அலுவலகம் முழுதும் ஒரு மணி நேரம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. ஆவணங்கள், வீடியோக்கள் ஏதும் கிடைத்தனவா என்பது குறித்து, அவர்கள் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை.



கைதான பெண் ஜாமின் கோரி மனு


'ஜெம்' வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ள சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஜாமின் கோரி தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை 'போக்சோ' சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. காவல் துறை தரப்பில், 'பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியர் விபரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன; அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சட்டப்படியே மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன.
விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும்' என, தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, இருவரின் ஜாமின் மனு குறித்து, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்கி, விசாரணையை வரும் 29ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார்.



'வீடியோ' பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை


சிறுமி ஒருவருடன் வீரமணி இருக்கும் வீடியோ மற்றும் போட்டோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகின்றன. இந்த வீடியோ மற்றும் படத்தை பரப்புவோர் மீது சட்ட ரீதியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் எச்சரித்து உள்ளார். இதற்கிடையே, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியரின் வீடியோக்கள் போலீசாரிடம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், எப்படி சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகின என்றும், இதன் பின்னணி நபர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது.



கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்தேனா; ஜான் பாண்டியன் ஆவேசம்


தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியன் கூறியதாவது: தொழில் வர்த்தகர் என்ற அடிப்படையில் தான், 'ஜெம்' வீரமணியை எனக்கு தெரியும். ஆனால், அவருக்காக கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்தேன் என்பதில் துளியளவும் உண்மையில்லை. ரஞ்சன்குமாரும் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறார்.
ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவர் வாயிலாக, சாந்தியுடன் ரஞ்சன்குமார் என்னை சந்தித்தார். 'வீரமணி சிறுமியரை சீரழித்து வருகிறார்; அதற்கான ஆதாரங்கள் என்னிடத்தில் உள்ளன. அதை வீரமணியிடம் தெரிவித்து, 20 கோடி ரூபாய் வாங்கித் தர வேண்டும்' என, சாந்தி கூறினார். அவருடன் ரஞ்சன்குமாரும் உடனிருந்தார்.
இத்தகைய கேவலமான செயலில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் என்று கூறி விட்டேன். அதன்பின், எனக்கும், சாந்தி மற்றும் ரஞ்சன்குமாருக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. என்னுடன் ரஞ்சன்குமார் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். உண்மை இப்படி இருக்க, என்னையும் இந்த வழக்கில் தொடர்புபடுத்தி பேசுவது சரியல்ல. இத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவோர் மீது புகார் அளித்துள்ளேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



வீரமணி தம்பிக்கு வலை


சொத்தை அபகரிக்கும் நோக்கத்துடன் வீரமணியின் தம்பி ஆசைத்தம்பியும் செயல்பட்டுள்ளார். சாந்தி சதி திட்டத்தின் பின்னணியில் அவர் இருந்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும், சிறுமியர் சீரழிக்கப்பட்ட முழு விபரமும் ஆசைத்தம்பிக்கு தெரியும். அதனால், அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, வீரமணியின் மன்மத விளையாட்டை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்; அவர் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என, தொழில் வர்த்தகர் பிரகாஷ் என்பவர் இடைத்தரகராக செயல்பட்டு, 40 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வாங்கி, போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு வாரி வழங்கியுள்ளார். அவரையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.



போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு 'சம்மன்'


'சிறுமியரை சீரழிக்கும் வீடியோ காட்சிகள் தெளிவாக இல்லை. குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர் வீரமணி தான் என்பதை நிரூபிப்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை. 'பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியரையும் அடையாளம் காண முடியவில்லை' என, வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கு விசாரணையை முடித்து வைத்த, உதவி கமிஷனர் யாஷ்மின் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் மகேஷ்குமார் மற்றும் ராஜலட்சுமி ஆகியோர் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என, போலீஸ் அதிகாரிகள், 'சம்மன்' வழங்கி உள்ளனர்.



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