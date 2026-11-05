பிரிட்டனில் இந்திய தந்தை - மகளுக்கு 'நல்ல குடிமகன்' விருது
பிரிட்டனில் இந்திய தந்தை - மகளுக்கு 'நல்ல குடிமகன்' விருது
UPDATED : நவ 05, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:21 AM
UPDATED : நவ 05, 2026 06:21 PM ADDED : நவ 05, 2026 05:21 AM
அசத்தல் நடனப்பயிற்சி; ஆசிரியருக்கு சபாஷ்
தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர், மாணவர்களுடன் இணைந்து நடனமாடிய வீடியோ, வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. ஜார்க்கண்ட், கிரித் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிஷன் சின்ஹா என்ற அந்த ஆசிரியர், நடனப்பயிற்சி வகுப்பு நடத்துகிறார்.
குழந்தைகளுக்கு எளிதில் புரியும் வகையில் அவர் ஆடிக்காட்ட, அவரைப் பார்த்தபடியே குழந்தைகளும் ஆடுகின்றனர். அவர்களது முகம் நிறைந்த புன்னகை, எந்தளவுக்கு அந்த வகுப்பில் உற்சாகத்துடன் பங்கெடுக்கின்றனர் என்பதை காட்டுவதாக உள்ளது. வகுப்பறையை மகிழ்ச்சியான இடமாக்கிய ஆசிரியரை வலைதளவாசிகள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
காய்கறி சந்தையில் ஆச்சர்யம்; 'கேட் வாக்' சென்ற மாடல்கள்
மும்பை, வசாய் காய்கறிச் சந்தையின் குறுகிய வீதியை நடைபாதையாக்கி, வித்தியாசமான பேஷன் 'கேட் வாக்' நடந்தது. பேஷன் வழிகாட்டியும் மாடலுமான சாஹில் சிங் இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
அவர் பகிர்ந்த வீடியோவில், மாடல் கலைஞர்களான இளைஞர்களும், இளைஞிகளும் காய்கறிக் கடைகளுக்கும் வாங்குபவர்களுக்கும் நடுவே பூனை நடை நடந்து செல்கின்றனர். ஒருவர் முள்ளங்கியுடனும், மற்றொருவர் கொத்தமல்லி கீரையுடனும் செல்கின்றனர். பின்னணியில், 'ஸ்வாமி பர்தேஷ்' பாடல் ஒலிக்கிறது.
ஆடம்பர உடைகளுக்குப் பதிலாக, தன்னம்பிக்கை, படைப்பாற்றலை முன்னிறுத்துவதே நோக்கம் என்று சிங் கூறினார். வீடியோ, வலைதள பிரியர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
'ஐபோன்' தந்த நிறுவனத்திடம் வலைதள பிரியர்கள் குறும்பு
டில்லி ரோகிணியைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம், தீபாவளிப் பரிசாக ஊழியர்களுக்கு, 'ஐபோன் 16' வழங்கி ஆச்சர்யப்படுத்தியுள்ளது. ரிப்பனால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஐபோன்கள், ஊழியர்களின் மேஜைகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் 15 வினாடி வீடியோவை, நிறுவனம் தன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்தது.
வெள்ளை, பச்சை, நீலம், கருப்பு எனப் பல நிறங்களில் இருந்த போன்களைக் கண்டு, பெண் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியில் துள்ளுவது வீடியோவின் இறுதியில் தெரிகிறது. பொதுவாக தீபாவளிக்கு இனிப்பு, பட்டாசு போன்றவையே வழங்கப்படும் நிலையில், இது பலரையும் வியக்க வைத்தது. வலைதளவாசிகள் சிலர், 'எங்களுக்கும் வேலை கிடைக்குமா' என்று குறும்பாக விசாரிக்கின்றனர்.
இந்திய தந்தை - மகளுக்கு 'நல்ல குடிமகன்' விருது
பிரிட்டனின் கவென்ட்ரி நகரில் வசிக்கும் சீக்கியர் இந்தர்ஜித் ஜக்டி, அவரது மகள் அவதார் கவுர் நடத்தும், 'லங்கர் எய்ட்' அறக்கட்டளை, 2025-ல் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இலவச உணவுகளை வழங்கியது. அதற்காக, அவர்களுக்கு, 'நல்ல குடிமகன்' விருதை நகராட்சி நிர்வாகம் வழங்கியது.
கடந்த, 2016-ல், வேலைவாய்ப்பு மையத்தின் வெளியே வாரம் 30 உணவுகளுடன் தொடங்கிய இந்த முயற்சி, இன்று வாரம் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட உணவுகளை வழங்குகிறது. மதம், வயது, பின்னணி பாராமல் அனைவருக்கும் உணவளிக்கும் சீக்கிய லங்கர் மரபே இதன் உந்துதல்.
கருணை, உள்ளடக்கம், சமூக உணர்வு ஆகிய கவென்ட்ரி நகரின் மதிப்புகளை தந்தையும், மகளும் பிரதிபலிப்பதாக மேயர் ரோஜர் பெய்லி பாராட்டினார்.
மன்னிப்பு கோரினான் மனம் மாறிய திருடன்
ஜப்பான், டோக்கியோவின் நகானோ பிராட்வே கடைக்கு வந்த ஒருவர், 2.7 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சுவிஸ் நாட்டு தயாரிப்பான, 'ஆடமார்ஸ் பிகே' கடிகாரத்தை அணிந்து பார்த்தார். கண்ணாடியில் சென்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
கடை ஊழியர், வேறு ஒரு வாடிக்கையாளருடன் பேசிய நேரத்தில், தப்பிச்சென்று விட்டார். அதே கடிகாரம், எந்த சேதமும் இன்றி 3 நாளுக்கு பிறகு கொரியர் பார்சலில் வந்தது. கூடவே, திருடியதற்கு மன்னிப்பு கோரும் ஒரு கடிதமும் இருந்தது. ஏன் திருடினான், ஏன் திருப்பி அனுப்பினான் என்று தெரியவில்லை. டோக்கியோ போலீசார், இன்னும் திருடனை தேடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.