கோடிக்கணக்கில் வாடகை செலுத்தும் அரசு நிறுவனங்கள்: சொந்தமாக கட்டடம் கட்ட என்ன தடையோ?
கோடிக்கணக்கில் வாடகை செலுத்தும் அரசு நிறுவனங்கள்: சொந்தமாக கட்டடம் கட்ட என்ன தடையோ?
ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:19 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:19 AM
சென்னை: தமிழக அரசுக்கு சொந்தமான, 'கைடன்ஸ், எல்காட்' உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் சொந்த கட்டடம் இல்லாமல், தனியார் கட்டடங்களில் வாடகைக்கு செயல்படுகின்றன. இதனால் அவை, மாதந்தோறும் வாடகைக்காக மட்டும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்கின்றன.
தமிழகத்தில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பணியில், தொழில் துறையின், 'கைடன்ஸ்' எனப்படும் வழிகாட்டி நிறுவனம் செயல்படுகிறது.
இதன் தலைமை அலுவலகம், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் பன்னடுக்கு கட்டடத்தில், 11வது தளத்தில் வாடகைக்கு செயல்படுகிறது. தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழ் செயல்படும், 'எல்காட்' நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம், எழும்பூரில் உள்ள தனியார் கட்டடத்தில் ஒன்பதாவது தளத்தில் செயல்படுகிறது.
மேலும், மின் ஆளுமை முகமை, அரசு கேபிள் 'டிவி' நிறுவனம், 'டேன்பிநெட்' எனப்படும் தமிழக கண்ணாடி இழை வலையமைப்பு நிறுவனம் ஆகியவற்றின் அலுவலகங்கள், அண்ணா சாலையில் வாடகைக்கு செயல்படுகின்றன.
வழிகாட்டி நிறுவனம், எல்காட் மாதந்தோறும் வாடகைக்காக தலா சராசரியாக, 20 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்கின்றன. அவற்றுடன், மற்ற நிறுவனங்களும் சேர்த்து மாதந்தோறும், ஒரு கோடி ரூபாய் வரை செலவு செய்கின்றன. இதனால், அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் அதிக செலவாகிறது.
இதுகுறித்து, அரசு நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள் கூறியதாவது:சென்னையில் அரசுக்கு சொந்தமாக, பல காலியிடங்கள் உள்ளன. தனியார் நிறுவனங்கள் அதிக விலை கொடுத்து மனைகளை வாங்கியும், பழைய கட்டடங்களை வாங்கி இடித்தும், புதிதாக அலுவலகம் அமைக்கின்றன.
ஆனால், முக்கிய அரசு நிறுவனங்களுக்கு சொந்த கட்டடங்கள் இல்லை. ஓராண்டு வாடகைக்கு அந்நிறுவனங்கள் செலவிடும் தொகையில், பல வசதிகளுடன் கூடிய சொந்த கட்டடத்தை கட்டி விடலாம்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான இடங்கள் உள்ளன. அங்கு பழைய கட்டடங்களில் சிலவற்றை இடித்து, 10 - 15 மாடிக்கு புதிய கட்டடங்களை கட்டி, வழிகாட்டி நிறுவனம், 'எல்காட்' உட்பட பல அரசு அலுவலகங்களையும் செயல்பட வைக்கலாம். இதனால், அரசுக்கு செலவு குறையும். குறைந்த வாடகை வசூலித்து, கட்டடத்தை பராமரிக்கலாம். ஒரே கட்டடத்தில் பல அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும் பட்சத்தில், அதன் சேவைகளை பெற விரும்பும் மக்களுக்கும் சிரமங்கள் குறையும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.