வேளாண் சுற்றுலாவில் கவனம் செலுத்துமா அரசு?: மஹாராஷ்ட்ராவாக மாறுமா தமிழகம்
வேளாண் சுற்றுலாவில் கவனம் செலுத்துமா அரசு?: மஹாராஷ்ட்ராவாக மாறுமா தமிழகம்
ADDED : நவ 09, 2026 06:16 AM
ADDED : நவ 09, 2026 06:16 AM
மதுரை: ''மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் போல தமிழக அரசும் வேளாண் சுற்றுலா கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்,'' என்ற எதிர்பார்ப்பு சுற்றுலா ஆர்வலர்களிடம் எழுந்துள்ளது.
நகர்ப்புற வாழ்க்கை வேகத்தில் இருந்து விலகி, இயற்கையுடன் நேரத்தைச் செலவிடவும், விவசாய முறைகளை அறிந்து கொள்ளவும் பலர் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். குறிப்பாக குழந்தைகள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு விவசாய முக்கியத்துவத்தை நேரடியாக உணர்த்த வேளாண் சுற்றுலா உதவுவதாக சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
மஹாராஷ்டிராவில் வேளாண் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி வழங்குகிறது. இதன் கீழ் இயங்கும் மையங்களில் மாட்டு வண்டி சவாரி, உள்ளூர் அருங்காட்சியங்கள், பாரம்பரிய உடை அணிதல், கிராமப்புற விளையாட்டுகள் போன்ற அனுபவங்கள் வழங்கப்படுகிறது.
இதனால் அங்கு லட்சக்கணக்கான பயணிகள் சென்று ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கின்றனர். வேளாண் சுற்றுலா வளர்ச்சி அடைவதால், அம்மாநில விவசாயிகளுக்கு பயிர் சாகுபடி வருவாயுடன், சுற்றுலா மூலமாகவும் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது. தங்கள் வேளாண் பொருட்களை பயணிகளுக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்தும் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்.
தமிழகத்தில் மலைப்பகுதிகள், தோட்டங்கள், பாரம்பரிய விவசாய கிராமங்கள் என வேளாண் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ற இடங்கள் ஏராளமாக இருந்தும் ஏனோ வேளாண் சுற்றுலாவில் விழிப்புணர்வு இல்லை. இதற்கு தமிழக விவசாய நிலங்களில் பாதுகாப்பான தங்குமிடம், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவது அவசியம். விவசாயிகளுக்கு விருந்தோம்பல், பயணிகள் பாதுகாப்பு, சந்தைப்படுத்துதல் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
சுற்றுலா, வேளாண், தோட்டக்கலைத் துறையினர் இணைந்து ஆர்வமுள்ள விவசாயிகளைக் கண்டறிந்து, மாவட்ட வாரியாக வேளாண் சுற்றுலா மையங்களை உருவாக்கலாம். இதன்மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருமளவு அதிகரிக்கவும் செய்யலாம்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் போன்று விவசாய அனுபவத்தையே சுற்றுலாவாக மாற்றும் வாய்ப்பை தமிழக அரசு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கேற்ப வேளாண் சுற்றுலாவுக்கென தனிக் கொள்கையை உருவாக்க தமிழக அரசு திட்டமிட வேண்டும்.