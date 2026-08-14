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﻿ மக்களை பாதிக்கும் வரி விதிப்பு இல்லாமல் வருவாயை அதிகரிக்க ஆலோசனை வேண்டும்: நிபுணர் குழுவிடம் அரசு வலியுறுத்தல்

﻿ மக்களை பாதிக்கும் வரி விதிப்பு இல்லாமல் வருவாயை அதிகரிக்க ஆலோசனை வேண்டும்: நிபுணர் குழுவிடம் அரசு வலியுறுத்தல்

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:04 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:04 AM

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சென்னை: பெரும்பாலான மக்களை பாதிக்கும் வரிகளை உயர்த்தாமல், வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு, பொருளாதார நிபுணர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான குழுவிடம், தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.

தமிழக அரசு மற்றும் அதன் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மொத்த கடன், கடந்த மார்ச் மாத நிலவரப்படி, 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது.

வருவாய் அதிகரிப்பு குழு


த.வெ.க.,வின் தேர்தல் வாக்குறுதியான, மகளிருக்கு மாதம், 2,500 ரூபாய் வழங்குவதற்கு, மாதம், 2,025 கோடி ரூபாய் என, ஆண்டுக்கு கூடுதலாக, 24,300 கோடி ரூபாய் தேவை.

மேலும், ஆண்டுக்கு ஆறு சமையல் காஸ் சிலிண்டர் இலவசம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற கூடுதலாக, 10,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தேவை.

எனவே, அரசு நிதி நெருக்கடியை குறைத்து, மாநில வருவாயை அதிகரிக்க ஆலோசனைகள் வழங்க, பொருளாதார நிபுணரும், முன்னாள் திட்டக் குழு துணை தலைவருமான மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையில், ஆறு பேர் அடங்கிய வருவாய் அதிகரிப்பு குழுவை, கடந்த மாதம் அரசு நியமித்தது.

இக்குழுவினர், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜயை நேற்று சந்தித்து பேசினர். ஏற்கனவே குழுவின் முதல் கூட்டம், 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக சமீபத்தில் நடந்தது.

இக்குழுவிடம், பெரும்பாலான மக்களை பாதிக் கும் வரிகளை உயர்த்தாமல் , வருவாயை அதிகரிக்க ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு, அரசு வலியுறுத்திஉள்ளது.



இதுகுறித்து, அரசு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: தமிழக கனிமவளங்களுக்கு, கேரளா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களிலும் தேவை உள்ளது. ஆனால், சுரங்கங்களை நடத்த தனியாருக்கு குத்தகை விடுவதில் பல முறைகேடுகள் நடக்கின்றன.

இதேபோல், பத்திரப்பதிவில் சந்தை மதிப்பை விட குறைத்து பதிவு செய்வது, மதுபானங்கள் கொள்முதல், ஜி.எஸ்.டி., வரி ஏய்ப்பு உள்ளிட்ட முறைகேடுகள், ஒப்பந்த பணிக்கான 'டெண்டர்' மதிப்பீட்டில் கூடுதல் விலைப்புள்ளி வழங்குவது உள்ளிட்ட காரணங்களால் மட்டும், அரசுக்கு ஆண்டுக்கு, 20,000 கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது.

இதை சரிசெய்து, அந்த வருவாயை அரசு கஜானாவுக்கு திருப்பினாலே, நிதி நெருக்கடியை சமாளித்து புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும்.

முதல்வர் விஜயை சந்திக்கும் தொழில் துறையினரும், பட்ஜெட் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பல்வேறு தரப்பினரும், கடந்த ஆட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து வரி, தொழில் வரி, மின் கட்டணம் போன்றவற்றால் தாங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும், அந்த கட்டணங்களை குறைக்குமாறும் வலியுறுத்தினர்.

ஆலோசனைகள்


தற்போது உள்ள நிதி நிலைமையில், உயர்த்தப்பட்ட கட்டணங்களை குறைக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே, மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான குழுவிடம், வரிகளை உயர்த்தாமல், மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய், வரி அல்லாத வருவாயை அதிகரிக்கவும், ஆலோசனைகள் வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டது.

எனவே, கூடுதலாக எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயில் மதுபானம், கனிமவளம், பத்திரப்பதிவு, ஜி.எஸ்.டி., போன்றவற்றின் வாயிலாக மட்டும், 80 சதவீதம் - 90 சதவீதம் வருவாய் ஈட்ட மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் வழங்குமாறு வலியுறுத்தப் பட்டது.

இக்குழு, மூன்று மாதங்களில் அறிக்கை அளிக்கும். அதற்கு ஏற்ப, அதன் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தி, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் வருவாய் ஈட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் அதிக நிதி தேவைப்படும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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