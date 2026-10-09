மச்சாருக்கு 'அனுமன் சாலிஸா'; அர்ப்பணித்த இஸ்ரேலிய பாடகர்
மச்சாருக்கு 'அனுமன் சாலிஸா'; அர்ப்பணித்த இஸ்ரேலிய பாடகர்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:43 AM
ADDED : அக் 09, 2026 10:36 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 04:43 AM ADDED : அக் 09, 2026 10:36 PM
மாணவர் தலையில் தபேலா வாசித்த ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட்
உ.பி., மாநிலம் எடாவா மாவட்டத்தில் பள்ளிச் சிறுவனின் தலையில் தபேலா வாசித்த ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட செய்தி, 'டிரெண்டிங்'கில் உள்ளது. தினேஷ்குமார் மாத்துார் என்ற அந்த ஆசிரியர் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார். அவரது கால்களுக்கு நடுவே மாணவர் தரையில் அமர்ந்திருக்கிறார். மாணவரின் மொட்டைத் தலையில் தபேலா வாசிப்பதைப் போல வாசிக்கிறார் ஆசிரியர்.
அதுவும், 'கெக்கே பிக்கே' என்று சிரித்துக்கொண்டே வாசித்தவர், அந்த வீடியோவை பின்னணி இசை சேர்த்து, சமூக வலைதளத்திலும் வெளியிட்டார். வீடியோ, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் ஆசிரியர் தினேஷ் குமாரை சஸ்பெண்ட் செய்திருக்கிறது மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை.
காலத்தினால் செய்த உதவி
ஒடிஷாவை சேர்ந்த தேவிபிரசாத், தன் ஆறு மாத குழந்தையுடன் ரயிலில் பயணித்தார். குழந்தைக்கான டயப்பர் தீர்ந்து போனதால் கவலை அடைந்த அவர், என்ன செய்வதென்று யோசித்து ரயில் பயணியர் உதவி கோரும் 'RailMadad' இணையதளத்தில் தன் தேவையை தெரிவித்தார்.
அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவருக்கு போன் அழைப்பு வந்தது. அடுத்த ஸ்டேஷனில் 'டயப்பர்' கொடுத்து விடுவோம் என்று தகவலை தெரிவித்தனர், ரயில்வே ஊழியர்கள். அதன்படியே செய்ததில் மகிழ்ந்து போன தேவி பிரசாத், வலைதளத்தில் ரயில்வே நிர்வாகத்தினரை பாராட்டிய செய்தி, 'டிரெண்டிங்'கில் உள்ளது.
மச்சாருக்கு 'அனுமன் சாலிஸா'; அர்ப்பணித்த இஸ்ரேலிய பாடகர்
இஸ்ரேலிய விமான பயணியரை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மிட் மச்சார் மருத்துவமனையில் உடல் நலம் தேறி வருகிறார். அவரது தீரச் செயலை பாராட்டி, இஸ்ரேலிய மக்கள் பலர், வலைதள பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இஸ்ரேல் அரசும், விருது அளித்து கவுரவிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
விமானத்தில் உயிருக்குப் போராடியபோது, 'அனுமன் சாலிஸா' பாடலை உச்சரித்து தைரியம் அடைந்ததாக கூறியிருந்தார் மச்சார்.
அது, இஸ்ரேலியர்கள் பலரை நெகிழ்ச்சி அடையச் செய்து விட்டது. மச்சாரை கவுரவிக்கும் விதமாக, 'அனுமன் சாலிஸா' பாடலை இஸ்ரேலிய பாடகர் பென் ராய்விட்ஸ் பாடியுள்ளார். அதன் வீடியோவை வெளியிட்டவர், பாடலை மச்சாருக்கு அர்ப்பணிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அவரது வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
போர் விமானம் இயக்கிய ராணி
தாய்லாந்தின் சூரத் தானி நகரில் கிரீபென் போர் விமானத்தை, அந்நாட்டு ராணி சுதிதா, 48, தனியாக இயக்கி சாதனை படைத்துள்ளார். இதன்மூலம், போர் விமானத்தை இயக்கிய, உலகின் முதல் ராணி என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
போர் விமானத்தை வெற்றிகரமாக இயக்கிய அவரை, மன்னர் மஹா வச்சிரலாங்கோன் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். கடந்த, 2010ம் ஆண்டு முதல், ராணி சுதிதா விமானியாக இருக்கிறார். செஸ்னா டி-41, பைலடஸ் பிசி-9 விமானங்களில் 1,188 மணி நேரங்களுக்கும் மேல் பறந்த அனுபவம் கொண்டவர்.
விமான பணியாளராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய இவர், 2019ல் தாய்லாந்து மன்னர் மஹா வச்சிரலாங்கோனை திருமணம் செய்து கொண்டார். அரச குடும்பத்தில் இணைவதற்கு முன், விமான போக்குவரத்து, ராணுவ பயிற்சிகளை முறைப்படி பெற்றுள்ளார். 'பைலட் குயின்' என்று அழைக்கப்படும் இவர், போர் விமானம் இயக்கிய வீடியோ, 'டிரெண்டிங்'கில் உள்ளது.
காரில் மோதியவர் கட்டி அணைத்தார்
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் காரில் சென்ற ஒருவர், நடைபாதையில் இருந்து திடீரென வந்த வாலிபர் மீது மோதி விட்டார். அதை உணர்ந்த அடுத்த வினாடியே காரை நிறுத்தி கீழே இறங்கியவர், மோதலுக்கு ஆளான வாலிபரிடம் நலம் விசாரித்தார்; அவரை கட்டியணைத்துக் கொண்டார். ஒரு சில வினாடிகள் அவருடன் பேசி, எந்த பாதிப்பும் இல்லாததை உறுதி செய்து கொண்டார்.
இந்த சம்பவத்தின் 'சிசிடிவி' காட்சியை பகிர்ந்துள்ள உத்தரகண்ட் போலீசார், 'சாலையில் விபத்து நடந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் இந்த காட்சி' என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தன் தவறை உணர்ந்த வாகன ஓட்டி, அடிபட்டவர் உடன் வாக்குவாதம் செய்யாமல், அவருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு பற்றி விசாரித்தது பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.