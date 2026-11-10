கோவை நுாலக ஊழலுக்கு விசாரணை ஆணையம் ஐகோர்ட் கண்காணிப்பில் அமைக்க வலியுறுத்தல்: எழுத்தாளர்கள், பதிப்பகத்தினர் கூட்டறிக்கை
கோவை நுாலக ஊழலுக்கு விசாரணை ஆணையம் ஐகோர்ட் கண்காணிப்பில் அமைக்க வலியுறுத்தல்: எழுத்தாளர்கள், பதிப்பகத்தினர் கூட்டறிக்கை
ADDED : நவ 10, 2026 06:02 AM
ADDED : நவ 10, 2026 06:02 AM
கோவை: ' கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் ஊழல் நடந்திருப்பது தொடர்பாக, ஐகோர்ட் கண்காணிப்பில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்க வேண்டும்' என, முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன் தலைமையில், எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள், மொழி பெயர்ப்பாளர்கள், திரைப்பட இயக்குநர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கோவையில் ஈ.வெ.ரா., பெயரில் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட நுாலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் ஊழல் நடந்திருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. 'அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ்' என்ற பதிப்பகங்கள், ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில் புத்தகங்கள் தயாரித்து வினியோகம் செய்துள்ளன. அப்புத்தகங்களில் வரலாற்றுப் பிழை இருப்பதால், எழுத்தாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதேபோல், சென்னை, மதுரையில் உள்ள நுாலகங்களுக்கும் இப்பதிப்பகங்கள் புத்தகங்கள் வழங்கி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிந்து, பொதுவெளியில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மாநில அளவில் எழுந்துள்ளது.
கொள்முதல் கொள்கை
ஐகோர்ட் கண்காணிப்பில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கக் கோரி, சென்னை ஐகோர்ட் முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன் தலைமையில் எழுத்தாளர்கள், பதிப்பகத்தினர், ஆய்வாளர்கள், மொழி பெயர்ப்பாளர்கள், தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர்கள் உள்ளிட்டோர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதன் விபரம்:
உண்மைதன்மையும் அறிவுப்பெருமதியும் இல்லாத போலியான பல புத்தகங்கள் இடம் பெற்றிருப்பதற்கு கண்டனத்தையும், எதிர்ப்பையும் கூட்டாக வெளிப்படுத்துகிறோம். 1948ல் பொ து நுாலக சட்டத் தை இயற்றி, 1972ல் பொது நுாலக இயக்ககத்தை உருவாக்கிய முன்னோடி மாநிலம் தமிழகம்.
மாவட்ட மைய நுாலகம், கிளை நுாலகம், ஊர்ப்புற நுாலகம், நடமாடும் நுாலகம் என மாநிலம் முழுதும், 4,755 நுாலகங்கள் உள்ளன.
புத்தகங்கள், இ - புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் குளறுபடி, முறைகேடு இருக்கக் கூடாது என எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் வலியுறுத்தியதால், 'வெளிப்படை தன்மையான நுால்கள் கொள்முதல் கொள்கை 2024' வெளியிடப்பட்டது.
குழுக்கள் அமைப்பு
அப்போதிருந்து செயல்முறையில் இருக்கும் கொள்கைக்கு உட்பட்டே சிறப்பு நுாலகங்கள், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 6 மாவட்டங்களில் மைய நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள், இ - புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான அரசாணை 2025 நவ., 5ல் வெளியிடப்பட்டது.
புனைவு மற்றும் பொது நுால்களை பரிந்துரை செய்ய எழுத்தாளர்கள், விமர்சகர்கள், கல்வியாளர்கள் வாசகர்கள் உள்ளிட்ட, 137 பேர் கொண்ட வல்லுனர் குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழு பரிந்துரைக்கும் புத்தகங்களில் இருந்து கொள்முதலுக்கான பட்டியலை 13 பேர் கொண்ட தேர்வு குழு இறுதி செய்கிறது.
தேர்வுக்குழு தயாரிக்கும் பட்டியலில் உள்ள புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ய, அவற்றை வெளியிட்டுள்ள பதிப்பகங்களுடன் பேசி விலை நிர்ணயிக்க, ஐந்து பேர் கொண்ட நுால் விலை பேச்சுவார்த் தை குழு உள்ளது.
இம்மூன்று குழுக்களின் பரிந்துரைகளையும் கூராய்ந்து ஒப்புதல் வழங்க, ஐந்து பேர் கொண்ட உயராய்வுக்குழு செயல்படுகிறது. இவ்வளவு சீரான பரிசீலனைக் கு பிறகே புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படு வதாக நம்பியிருந்தோம்.
அக்., 17ல் எழுத்தாளர் பொன்ராஜ், அக்., 24ல் ஓவி யர் சுந்தரன் முருகேசன் முகநுாலில் எழுதிய பதிவு கள், நவ., 6ல் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் எழுதிய கட்டுரை, அறிவுலகத்தில் இடம் பெற்ற புத்தகங்களின் ஒரு பகுதி போலியானவை என்பது அறிவுலகமே அதிர்ந்து போக வைத்திருக்கிறது.
விசாரணை ஆணையம்
* நுாலகத்துறையில் நடந்துள்ள இம்முறைகேட்டை வழக்கமான நிதி கையாடல் என சுருக்கி விடாமல், தமிழ் சமூகத்தின் அறிவு செயல்பாட்டை முடக்கும் தேச விரோத செயலாக கருதி தண்டிக்க வேண்டும். இம்முறைகேட்டை விசாரிக்க, சென்னை ஐகோர்ட் கண்காணிப்பில் விசாரணை ஆணையம் உடனடியாக அமைக்க வேண்டும்.
* அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப் பகங்கள் வெளியிட்ட போலியான புத்தகங்களை பரிந்துரை செய்தவர்கள், தேர்வு செய்தவர்கள், தொகை விடுவித் தவர்கள் பற்றிய விபரங்களை பொது வெளியில் வெளியிட வேண்டும். அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இம்மோசடி நடந்த காலகட்டம் பற்றிய உண்மை தகவலை வெளியிட வேண்டும்.
* போலி புத்தகங்கள் வெளியிட்டு அரசுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்துள்ள பதிப்பகங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசிடம் இருந்து மோசடியாக பெற்ற தொகையை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
* இப்பதிப்பகங்களின் போலி புத்தகங்கள் அனைத்தும் கண்டறியப்பட்டு, நுாலகங்களில் இருந்து அகற்ற வேண்டும். அவை வேறெங்கும் விற்கப்படாத வகையில் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.
வல்லுனர் குழு ஆய்வு
* மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து நுாலகங்களையும் குறிப்பிட்ட கால வரம்புக்குள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தரும் வகையில், நடுநிலையான வல்லுனர் குழுக்கள் அமைக்க வேண்டும்.
* நுாலகத் துறையில் எதிர்காலத்தில் எவ்வகையான முறைகேடும் நடக்காமல் இருக்க, தேவையான திருத்தங்களுடன், 'வெளிப்படைத்தன்மையான நுால்கள் கொள்முதல் கொள்கை 2024' வலுப்படுத்த வேண்டும்.
* புத்தகங்கள் பரிந்துரை குழுவினர், தாங்கள் பரிந்துரைத்த பட்டியலில் இருந்தே கொள்முதல் செய்யப்பட்டனவா என்பதே மறு உறுதி செய்து கொள்ள, இறுதி செய்த பட்டியலை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு, கூறியுள்ளனர்.