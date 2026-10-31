தமிழகத்தில் அடுத்தாண்டு கோடை காலத்தில் மின் பற்றாக்குறை எவ்வளவு இருக்கும்? பட்டியல் வெளியிட்டது மத்திய அரசு
தமிழகத்தில் அடுத்தாண்டு கோடை காலத்தில் மின் பற்றாக்குறை எவ்வளவு இருக்கும்? பட்டியல் வெளியிட்டது மத்திய அரசு
ADDED : அக் 31, 2026 05:55 AM
ADDED : அக் 31, 2026 05:55 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் வரும், 2027 கோடை காலத்தில், மின் தேவை எவ்வளவு இருக்கும் என்பது உள்ளிட்ட விபரங்களை, மத்திய மின் துறை வெளியிட்டு, உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு, தமிழக மின் வாரியத்தை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் தினமும் சராசரியாக, 16,000 மெகா வாட்டாக உள்ள மின் தேவை, கோடை காலத்தில், 20,000 மெகா வாட்டை தாண்டுகிறது. 'எல் நினோ' எனும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, முதல் முறையாக ஜூலை மாதம் 14ம் தேதி, 21,724 மெகா வாட்டாக அதிகரித்து, புதிய உச்சத்தை எட்டியது.
இம்மாத தொடக்கத்தில் சராசரியாக, 21,000 மெகா வாட் என்றளவில் இருந்தது. இதை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு மின்சாரம் கிடைக்காததால், மின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. பல இடங்களில் மின் வெட்டு செய்யப்பட்ட நிலையில், நெருக்கடியை சமாளிக்க மின்சார சந்தையில், 3,500 மெகா வாட் மின்சாரத்தை, மின் வாரியம் வாங்கியது.
இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டில் ஜன., முதல் அக்., வரை பகல் மற்றும் மாலை நேரங்களில், தமிழக மின் தேவை எவ்வளவு இருக்கும்; கிடைக்கும் மின்சாரம், மின் பற்றாக்குறை ஏற்படும் விபரங்களை, மத்திய மின் துறை வெளியிட்டுள்ளது.
தினமும் மாலையில், 1,388 மெகா வாட் முதல், 6,162 மெகா வாட் வரை மின் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என்றும், அதை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், மத்திய மின் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.