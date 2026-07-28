அப்துல் கலாம் காட்டிய வழியில் புது அமைப்பு உருவாக்கி உள்ளேன்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை பெருமிதம்
அப்துல் கலாம் காட்டிய வழியில் புது அமைப்பு உருவாக்கி உள்ளேன்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை பெருமிதம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:53 AM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:53 AM
ராமேஸ்வரம்: ''முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம், எட்டு பிரதமர்களுடன் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்,'' என, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
அப்துல் கலாம் நினைவு நாளையொட்டி, நேற்று ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள, கலாம் தேசிய நினைவகத்தில், அண்ணாமலை அஞ்சலி செலுத்தினார். பின், 'அப்துல் கலாம் பவுண்டேஷன்' சார்பில் நடந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் அண்ணாமலை பங்கேற்று பேசினார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது: அப்துல் கலாம் காட்டிய வழியில் ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளேன். இதன் வாயிலாக, அரசியல் நெறி, செயல்முறை, கட்டுப்பாடு குறித்து, தமிழக மாணவர்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். பயிற்சி முகாம் குறித்து, அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 15ல் அறிவிக்கப்படும்.
கடந்த 1897ல் பாம்பன் குந்துகால் பகுதியில் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து இறங்கிய பகுதியில் நினைவு மண்டபம் அமைக்க, மரைக்காயர் குடும்பத்தினர் நிலம் வழங்கினர். அக்குடும்ப வம்சத்தில் வந்த அப்துல் கலாமை, நாங்கள் விவேகானந்தரை போல் பார்க்கிறோம்.
ராக்கெட், ஏவுகணைகள் என, விண்வெளியில் வெற்றி பயணத்தை நம் நாடு தொடர முன்னோடியாக திகழ்ந்த அணு விஞ்ஞானி, அவர். பல அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களின் இன்றைய வளர்ச்சிக்கு அப்துல் கலாம் தான் காரணம். அவர், பல்வேறு அரசியல் கருத்துகள் கொண்ட எட்டு பிரதமர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியவர்.
நாட்டின் அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு துறையை வளர்ச்சிப் பாதைக்கு எடுத்து சென்றவர். எனவே, மாணவர்களும், இளைஞர்களும் கலாம் வழியை பின்பற்றி உழைத்தால், பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு துறையில் தலைசிறந்த நாடாக, நம் நாடு உருவாகும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.