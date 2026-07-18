என் வாழ்வில் இரு பெரும் பிழைகள் செய்து விட்டேன்: வைகோ குமுறல்
என் வாழ்வில் இரு பெரும் பிழைகள் செய்து விட்டேன்: வைகோ குமுறல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:52 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:52 AM
சென்னை : ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ வெளியிட்ட அறிக்கை: சட்டசபை தேர்தலில், தி.மு.க., கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேசியபோது, 'நான்கு இடங்கள் தான் உங்கள் கட்சிக்கு; மறுபேச்சுக்கு இடமில்லை. இதை ஏற்று, உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும்' என வலியுறுத்தி , முடிவை திணித்தனர்.
கூட்டணியில் இருந்த போது, தி.மு.க.,வையோ, தி.மு.க., அரசையோ விமர்சித்து, நான் ஒரு சொல் சொல்லியிருந்தால், ம.தி.மு.க.,வை கூட்டணியில் இருந்து அவர்களே விலக்கி இருப்பர். என் வாழ்க்கையில் இரண்டு பெருந்தவறுகளை செய்து விட்டேன்.
ஒன்று, கடந்த 2006ல் அ.தி.மு.க.,வுடன் உடன்பாடு வைத்தது. ம.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் சிலர், அப்போதைய அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் ஜெயலலிதாவை சந்திக்க வைத்தனர். நான் அந்த நிர்ப்பந்தத்திற்கு உடன்படாமல், அ.தி.மு.க.,வுடன் உடன்பாடு செய்யாமல் இருந்திருந்தால், ம.தி.மு.க., வலிவும் பொலிவும் பெற்றிருக்கும்.
கடந்த 2017ல் பா.ஜ.,வை எதிர்ப்பதற்காக, தி.மு.க.,வுடன் உடன்பாடு செய்தது, இரண்டாவது பெரும் பிழை. பொதிகை மலை உறுதியாக இருப்பதை போல, இன்றைய அரசியலில் நானும் , ம.தி.மு.க.,வும் சரியான முடிவுகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறோம். இனி நமக்கு எந்தவித கேடும், யாரும் செய்ய முடியாது. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.