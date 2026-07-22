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பிறந்த நாளன்று அமைதியாக இருக்க விரும்புகிறேன்: வைகோ அறிவிப்பு

பிறந்த நாளன்று அமைதியாக இருக்க விரும்புகிறேன்: வைகோ அறிவிப்பு

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:17 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:17 AM

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சென்னை: 'என் பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டாம். பிறர் அறியா வண்ணம் அமைதியாக இருக்க விரும்புகிறேன்' என, ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

வைகோ பிறந்த நாளை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 22ம் தேதி, அவரது கட்சியினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில், இந்த ஆண்டு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துக்கு வைகோ தடை போட்டுள்ளார்.

அவரது அறிக்கை: நான், 1944 செப்., 22ல் பிறந்தேன். ஆனால், எஸ்.எஸ்.எல்.சி., சான்றிதழில், பிறந்த நாள் மே 22 என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எனக்கு வாழ்த்து கூற விரும்புகிறவர்கள், பல நேரங்களில், மே 22ம் தேதி வாழ்த்து கூறுவர்.

கடந்த, 2002ல் அன்றைய பிரதமர் வாஜ்பாய், என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். நான் அவரிடம், 'இன்று என் பிறந்த நாள் அல்ல. பள்ளியில் சேர்ப்பதற்காக, முன்னதாக உள்ள நாளான மே 22ஐ குறிப்பிட்டு விட்டனர்' என்றேன்.

அவர் கவிஞர் அல்லவா; கணமும் தாமதிக்காமல், 'ஒரு ஆண்டில், 365 நாட்கள் உள்ளன. அதில், ஏதாவது ஒரு நாள் உங்கள் பிறந்த நாளாகத் தானே இருக்கும். என் வாழ்த்து கள், அந்த நாளுக்கு போய் சேரட்டும்' என்றார்.

எனக்கு தெரியாமலேயே, பல இடங்களில் செப்., 22ம் தேதியன்று என் பிறந்த நாளை, ம.தி.மு.க.,வினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு பிறந்த நாளை கொண்டாட, சென்னை எழும்பூரில் மண்டபத்தை பதிவு செய்து விட்டனர். மேலும், 'வைகோ 83' என்ற இலச்சினையையும் தயாரித்துள்ளனர்.

ஆனால், என் மனதில் இந்த ஏற்பாடு உறுத்தலாகவே இருந்தது. எனக்கு பிறந்த நாள் விழா எடுப்பதை, நான் முற்றிலும் விரும்பவில்லை.

இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, நான் வாழும் காலம் வரையிலும், செப்., 22ம் தேதி, என் பிறந்த நாள் விழாவாக, ம.தி.மு.க., தொண்டர்கள் நடத்தக் கூடாது என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கிறேன்.

என் பிறந்த நாளன்று, யாரும் என்னை சந்திக்க முற்பட வேண்டாம். அந்த நாளில், எங்காவது பிறர் அறியா வண்ணம் அமைதியாக இருக்க விரும்புகிறேன். இவ்வாறு வைகோ கூறியுள்ளார்.

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